胡錫進：中國有三種言論不能允許傳播　應探索其他言論的存在空間

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（16日）在微博發文稱，中國需要有言論自由，然而言論自由又必須是有邊界。他認為中國不能夠允許包括反對共產黨等三種言論的大眾傳播，但是不涉及這三類的其他言論，中國社會應當加緊探索為它們的建設性或者無害化地存在提供更多空間。

胡錫進的文章表示，中國不能夠允許的三種言論，一是反對共產黨領導和社會主義制度的違憲言論；二是煽動集體性違法行動的言論；三是惡意的謠言。在公共資訊平台上散布、傳播這些言論不僅要被禁止，強行這樣做的人還應受到依法追究。

文章指，中國不能夠允許三種言論的大眾傳播，包括反對共產黨領導和社會主義制度的違憲言論等。（資料圖片）

文章續指，不涉及這三類的其他言論，中國社會應當加緊探索為它們的建設性或者無害化地存在提供更多空間。這是中國社會必須向前走的方向，無論從國內治理的長期和諧化，還是從中國與世界打交道的現實需求來看，中國都應積極行動。

文章指，「一收就緊一放就亂」反映了中國的一些管理者和輿論活躍人士從不同方向都存在偏頗。各地的官員們不願意在處理具體問題時支付必要的輿論成本，他們向宣傳部門和輿論機構提出了過多的管控輿論要求。而輿論活躍人士則很願意強化言論的衝擊性，給具體問題上綱上線，一旦有了更多輿論空間，他們往往為了擴大各自的影響力而開展「批判競賽」。這兩種情況共同干擾了中國正常的輿論空間建設。

文章稱，翻翻幾年前的微博，上面的違憲言論真可以說是一搜一大把。另一方面，有的一般性話題也在各地官員和管理者的推動下被不應有地「管控」了，這樣的情況也決非個例，甚至有的地方治理對「刪帖」形成了依賴。

這樣的僵持需要打破，沒有這種打破，中國社會就會長期缺乏應有的彈性和韌度，圍繞輿論的糾紛將層出不窮，不斷拖累內部的治理質量，也會在對外交往中遭遇意想不到的被動。這是一項很艱難的探索，由於有美國和西方勢力從外面攪和，滲透它們的影響，會讓這項工作增加更多的實際操作難度。

文章指，在輿論空間建設的探索方面，由於有美國和西方勢力從外面攪和，滲透它們的影響，會讓這項工作增加更多的實際操作難度。（資料圖片）

胡：西方的情況決不能作為中國的標準

文章最後指，中國有與西方不同的政治體制，中國的言論體系肯定也會與西方的不一樣。西方的情況決不能作為中國的標準，與此同時，西方提供的既有教訓，也有經驗，兩種制度不是剛性的隔絕，中國要防止一種局面的出現，那就是不要因為西方攻擊中國「言論不自由」，中國就把這個領域的差異性和對抗性置於自己的探索和建設之上。

文章稱，西方一定會攻擊中國的，中國不能被西方的攻擊牽制，而應把推動國內治理的合理化和現代化置於首位。中國一定要致力於構建一個國內有較大共識，國際上（西方只是國際社會的一部分）擁有更多交往韌性的輿論生態。