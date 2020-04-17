中共政壇「新勢力」突起：20天內8位「70後」晉副省長

連日來，中國地方70後副省長密集履新，新生代力量是否要挑起中共政壇大梁，備受外界關注。

新任吉林副市長韓福春。（網絡圖片）

4月15日，吉林省召開人大會議，任命韓福春、阿東（阿姓，回族）為吉林省副省長。兩人中，阿東為1970年11月生，此前為海南三亞市市長。

包括吉林在內，當下這輪省級政府層面的人事變動中，不乏像阿東一樣的「70後」副省長，其中，出生於1976年5月的任維履新西藏自治區政府副主席，刷新了目前最年輕的省部級官員紀錄。

據中國新聞週刊網4月16日統計，自2020年3月底迄今的20天內，共有8位70後晉升副省長。

新任吉林副市長阿東。（人民網）

他們分別是：

3月27日，河南省住房和城鄉建設廳黨組書記、廳長吳浩出任江西副省長；重慶忠縣縣委書記賴蛟出任寧夏回族自治區副主席；南寧市市長周紅波晉升為廣西壯族自治區副主席。

4月8日，廣東省政府黨組成員、秘書長，辦公廳黨組書記、主任劉小濤出任浙江副省長；大唐集團有限公司副總經理、黨組成員任維出任西藏自治區副主席。

4月9日，陝西渭南市市長李毅出任黑龍江副省長；4月15日，海南三亞市市長阿東出任吉林副省長。

就在4月16日，青海省十三屆人大常委會第十六次會議，決定任命楊志文為青海省人民政府副省長。楊志文此前為寧夏回族自治區民委主任。至此，70後副省長再添一例。

上述這些副省長中，阿東、李毅、劉小濤、周紅波等4人均出生於1970年；吳浩和賴蛟均出生於1972年；西藏自治區政府副主席任維年齡最小，出生於1976年5月。

官方簡歷顯示，任維是陝西岐山人，其畢業後即進入中國國電集團工作，先後在該集團下屬西藏分公司任黨委書記、總經理，後轉任大唐集團副總經理。

由此任維成為目前全國最年輕的副部級幹部，此前，中國最年輕省部級官員是廣西壯族自治區副主席楊晉柏。

經過此輪大規模調整，當下中共政壇已有至少29名「70後」躋身副部級，這一群體已然越發龐大。

如今大規模啟用「70後」，有分析認為，因67歲的習近平任期可能不止兩屆，現在政治局內的「60後」高官都未必能接他的班，不排除習未來直接向「70後」交班。

考慮到現在「70後」尚無一人躋身正部級，要他們在10年內或2027年中共二十一大時至少升至政治局常委的正國級，以便接班，後續的提拔速度就必須再加速。