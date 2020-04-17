【快評】中國政府修訂疫情數據　請西方正確認清瞞報與誤報

4月17日，中國遭受新冠肺炎疫情打擊最沉重的湖北省武漢市訂正了感染確診和死亡病例數字，確診病例核增325例，累計確診數字訂正為50333；確診死亡病例核增1290例，累計確診死亡數字訂正為3869。

在武漢市的疫情爆發後，外界和民間一直有聲音質疑疫情數字失實，不夠公開透明。此番修訂和增加疫情相關數字，難免會使這種聲音有所高漲。儘管如此，武漢依然在全新調查之後公之於眾，在中國觀察人士眼中，說明於此事上，中國政府展現其尊重科學、專業態度。

內蒙古自治區首位新冠肺炎康復捐獻者做血漿捐獻前準備。（中新社）

中國評論者認為，此次新增的確診和死亡病例，都是事後檢測和統計得出的結果，應該是可信的。

目前，西方政客和社會輿論，存在一種強烈的聲音，認為中國政府一直在「瞞報」疫情數據。此番中國政府宣布修訂疫情數據後，也似乎「印證」西方這種猜測。

但是，「瞞報」和「誤報」是完全不同的兩種概念，二者性質是根本不同的。在一些西方人眼中，「瞞報」是中共帶有主觀意願甚至「惡意」的做法。

實際上，中國政府修訂數據並非「瞞報」，而是一種更準確的修正——因為疫情爆發之初的檢測統計相對紊亂，事後則能更加嚴肅、有序和準確。根據「武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部」通報，所成立的「涉疫大數據與流行病學調查組」組織市衛健、疾控、公安、民政、司法、統計等部門，線上對各個系統的病例進行比對、去重、補全，線下對發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區等場所病例個人信息全採集，逐人排查核對，才得出了新的訂正版數據。而且，相關人員在這方面進行無中生有的增加編造不僅沒有任何益處，還將承受巨大的風險與代價，因此可以完全排除這種可能性。

不過，事後統計數據與原先統計數據不一致，說明之前的統計不夠準確，這是不可否認的。而且，確診與死亡病例都有增多，其中核增死亡病例1290例，增幅約有50%，可見在這方面偏差更大。當然這也進一步證明了新冠病毒的巨大危害性，也反映出武漢市最早面對這種未知而危險的病毒時的混亂程度。

武漢市通報總結了前後統計數據不一的四個原因，排在第一位的是「早期病人激增，導致醫療資源擠兑，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡」，後三個分別是關於醫院忙於救治、收治機構未有及時對接整體統計系統、部分病例登記不全。

2月26日，武漢漢陽方艙醫院內的患者。（中新社）

值得一提的是，武漢市的通報承認存在「遲報、漏報、誤報」和「重報」的現象，但是未必出於有意的瞞報。客觀來說，在疫情爆發之初出現「遲報」、「漏報」、「誤報」和「重報」等現象，是難以避免的。即使在疫情蔓延全球后可以發現，防控不及時和紊亂是很多國家在遭受疫情衝擊之初由於不同原因而出現的普遍性問題。武漢市作為第一個直面新冠疫情的城市，集中了大量人口，出現了恐慌效應，當局措手不及、進退失據，一方面需要被追責，另一方面也需要明白其中的治理困局。

不論如何，從未知到已知，都需要經歷一個過程。更重要的是在得知這種病毒的危險性之後，會以怎樣的態度和方式來應對。中國在2月份一系列行動，無異於改換了一套全新的應對方案，包括中央協調、舉國動員、集中收治、全面防控、公開數據等等，還更換了湖北省與武漢市「一把手」的人選。其中「封城」的做法一度引起巨大爭議，但是實踐結果證明，中國有效地扭轉了疫情，很大程度上應該就歸功於這套「組合拳」。

現今中國國內疫情幾乎已經平息下來。曾經是疫情重災區的武漢省武漢市，累計確診50333例裏，截至目前已經僅剩129例確診患者。武漢市累計治癒46335例，約佔累計確診病例的92%。這座城市遭受新冠疫情打擊的最終數字，應該與之相關不多。可以說，武漢市當地疫情正在收尾，正處在完全消除新冠病毒的最後階段。

包括武漢在內的中國之所以能夠控制疫情，一個關鍵之處就在於對每一個病例的統計、檢測、收治與管控。因為每一個個體都會是疫情反彈和爆發的新原點，必須精確到個位數。為此，中國提出了「應收盡收」的方針，擴大了檢測面與收治範圍，從而在最大程度上切斷了病毒的傳播途徑。可以想見，如果沒有「應收盡收」，社會中還有可流動的感染者，是無法控制住這場疫情，武漢也不會敢於冒險「解封」的。在這種情況下，統計的精確性就顯得極端重要。

新冠疫情帶給人類巨大的生存危機，對該疫情的應對和治理，是「人命關天」的大事。在疫情尚未完全結束之時，中國選擇對相關數字進行全新核實與統計，並且將其精確到個位數公開出來，是相關工作人員敬業、專業的表現，更是出於對每一個生命的負責，以及對真相和歷史的尊重。如果國家治理者仍然不能形成這樣的覺悟，肯定還將遭受新冠疫情給予的更多教訓。