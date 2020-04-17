【新冠肺炎】特朗普「懲罰」世衛惹反彈　中國外交聲音獲和應？

美國總統特朗普日前以「偏幫中國」、「抗疫失職」為由，宣布暫停向世衛撥款60至90日，結果招致輿論譴責。

就兩三個月前，特朗普還是對疫情不當一回事，更與屬下高官唱反調，大讚中國的防疫措施。言猶在耳，到了美國疫情大爆發，確診數目和死傷數字躍居全球最嚴重，他就轉而與一眾高官口誅筆伐，間中又有美國官方文件「被洩露」，指責中國防疫通報失實和瞞報數據，他還明示調查病毒源頭是否來自武漢實驗室。

內地網民戲稱譚德塞為「譚書記」

到了最新一輪攻擊，特朗普和美國將矛頭直指世界衛生組織，以及其總幹事譚德塞，一則指責其領導全球防疫不力，二則指控該組織收受美國最多捐款，言行卻偏袒中國。的而且確，即使扣除欠款，美國仍然是世衛的最大贊助國，遠超於中國之上。

西方質疑中國與世衛關係頗深。1月28日，習近平會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）

世衛表現無分國界地為人垢病，而即使中國當局和官媒力撐世衛專業又權威，不乏牆內網民戲稱譚德塞為「譚書記」，或是認真視其為「中國人民老朋友」，又或存心嘲諷質疑。世衛在一片罵聲之下，遭受同樣極受爭議的特朗普開炮攻擊，反而引起牆外輿情稍為掉頭，轉過來批評美國企圖諉過於人，妨害全球抗疫。

有人是否挑釁不成反受其害呢？回顧3月中旬，外交部發言人趙立堅在官方認證的Twitter帳戶，提出「美軍播毒論」，特朗普就以「中國病毒」一語還擊，糾纏了半個多月後各自鳴金收兵，其間特朗普的民望不跌反升，至少證明該階段的對華口水戰無害之餘，甚至可能有助其選情。

牆外口徑：世衛有問題但不要秋前算帳

眼見世衛成為眾矢之的，結合美國國內一向質疑國際組織的效率和操守，特朗普大概不介意重施故技，反正最近一星期民望再次調頭向下，搏一搏亦沒太大成本。另一邊廂，世衛藉特朗普攻擊之機，連消帶打，將重點由自身表現優劣，轉為強調通力合作是國際大義，譚德塞更自稱是種族歧視的受害人。

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由美國以外G7成員國，到西方各大傳媒，政壇輿論大部份都不同意特朗普「閂水喉」，某部份論調與中國外交部所言一致：「美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。」這是否代表近日連番受壓的中國聲音終獲和應呢？

講全球合作大義、批美國不顧大體，牆外牆內口徑相距不遠，但一涉及中方不吝的贊美之詞，似乎不見得牆外就同意世衛「最權威、最專業」，更談不上會宣揚譚德塞帶領世衛「積極履行自身職責」。牆外的整體輿論傾向實際是：世衛確實有問題，但緊急關頭沒有替代組織，所以先不要秋前算帳了。

權不在我：維護世衛與中國專家自辯

不滿特朗普也不等於支持世衛，至少在英文法文傳媒平台，對世衛的指責是跨政治光譜的，也是與中國息息相關的：世衛對中國的數據和講法全盤接受，1月時指未有人傳人跡象，之後多次拒絕宣布疫情大流行，並且不建議各地實施通航和入境限制，更遲遲未發指引鼓勵民眾戴口罩，最終一概要調整判斷。

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有人會為世衛辯護，指其人力物力不足，不能干預國家主權事宜，也只能按現存資訊行事。有趣的是，中國官方疾控專家為自己辯護時也用同一套說詞，強調實地考察時被地方官誤導欺騙，自己根據僅有病例作出「可防可控」和「未有人傳人跡象」的判斷，況且科學意見聊備諮詢而已，政治決策由各級領導層負責。

「01觀點」便指出，自疫情爆發以來，世衛不少決策都值得商榷，但這並不足以合理化特朗普「閂水喉」的草率舉動──公共衛生只會因此出現更大缺口，不單會影響美國等發達國家，更會損害第三世界國家福祉。實則應對疫情需要世衛協調，也需要各國政府主動籌謀，華府要負上相應責任。