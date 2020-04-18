台海上空戰雲密布　北京要武統台灣了嗎？

肆虐全球的新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情，不但沒有讓進入冰河期的兩岸關係趨向緩和，反而因為疫情產生的一系列政治摩擦，讓台海上空戰雲密佈。中國輿論場上，武統台灣的聲音越來越響，不絕於耳。

4月10日，在遼寧艦出海往南行之際，《環球時報》的一篇評論文章，挑動了台灣軍政界的敏感神經。當時該報用了「勿謂言之不預也」，這個代表開戰在即的詞。接下來，4月15日，中國軍事專家解讀武統台灣觸發條件的文章，讓武統台灣成為輿論場的公共話題。

４月上旬，解放軍護衛艦支隊組織艦艇編隊，在南海某海域開展實戰化訓練考核。（人民網）

而同日，解放軍東部戰區陸軍官方微信公眾號《丟掉幻想，準備打仗》的文章，更是讓外界關於北京意圖武統台灣猜想加碼。海外輿論場甚至傳來北京可能趁疫情武統台灣的聲音。

台灣距離武統還有多遠？

對於當前台海兩岸趨於緊張的局勢，火箭軍退休研究員、中國核戰略專家楊承軍在他的文章，詳細論述關於「武統」的諸多細節問題，其中武統台灣的六項觸發條件。國台辦旗下官網「中國台灣網」刊發了上述文章，引發關注。

對於「武統」的觸發條件，中國《反分裂國家法》中曾有過明確說明，既包括了台灣當局直接宣布「台獨」，也包括不宣布的實質「台獨」。具體而言就是：「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變。

楊承軍更為具體地指出了武統台灣的六項觸發條件。包括：

1、台當局公然宣布獨立時； 2、台當局組織「獨立公投」、使祖國面臨分裂時； 3、台島有外軍部署時； 4、台重啟核武研發時； 5、台軍使用軍事手段攻擊大陸時； 6、島內發生大規模動亂時。

楊承軍稱，只要出現以上任一情況，北京都會迅速決斷以武力方式實現國家統一。

不過，上述6個條件還不足以概括反分裂法的情形，專門為了反對和遏制「台獨」分裂勢力分裂國家的《反分裂國家法》，第八條裏面還明確規定：和平統一的可能性完全喪失，國家得采取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

也就是說，在和平統一沒有希望的時候可以武統台灣。更直白地講，只要台灣一日沒有實現統一，北京就隨時可以採取武力的方式統一台灣。

新冠肺炎疫情期間，先是台灣對大陸發佈口罩禁售令，後又借疫情之機欲加入世界衛生組織（WHO），在中國疫情防控最吃勁的時候，台灣準副總統賴清德的訪美，以及之後的「口罩外交」等政治投機行為，讓兩岸衝突的風險鬥爭。

2月9日大陸軍機越過台海中線，台灣F-16戰機（左）則緊急起飛監控伴飛。（資料圖片）

台灣種種作為，在內地網絡上激起強烈民憤，武統聲音再次水漲船高。北京方面除了言辭反擊外，接二連三的軍機繞台，航母戰鬥羣在台灣以東遊弋……強硬的警告台灣當局「不要玩火」。

中共十九大後，中國進入新時代，2035年和2049年是兩個重要時間節點——一個是中國基本實現現代化目標，另一個是建設成為現代化強國，統一台灣必然是其中重要的環節。

對北京而言，台灣問題能儘早解決當然就儘早解決，主觀上不會拖到中共建政百年的2049年才處理。至於說那一年，2035是一個時點，但也不排除中間任何一個年份。何時動手，取決於台灣，更取決於北京。

武統台灣並非紙上談兵

2019年年初，在《告台灣同胞書》發表40周年之際，中共總書記習近平發表對台講話。習近平在講話中說：「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。

航母遼寧艦近期穿越台灣以東，引發台灣關注。（新華社）

這表明，在台海兩岸分治70年，結束武力對抗40年之後，北京接下來將致力於台灣統一的實現。這更表明，習近平有明確的統一台灣意願，並不想將台灣統一直拖到由他繼任者解決。這是任何一個中國政治家都夢寐以求的。

也就是說，統一台灣，已經不再停留在口號層面。這是台灣不得不面對的現實。至於說是「武統」還是「和統」，其實很大程度取決於台灣選擇。於北京而言，和平統一才是上上之選。但和平統一無望，唯一的選擇便是武力統一。

台灣民進黨蔡英文上台以來，打破了「九二共識」的默契，兩岸關係進入冰河期。北京也不斷擠壓台灣的國際空間。數據顯示，蔡英文上任以來，已經有7個國家與台灣斷交，台灣的「邦交國」從22個鋭減到15個。

站在北京的立場來看，台灣當局，尤其是蔡英文政府，已經讓兩岸關係的基礎——九二共識，消解殆盡，北京方面已經將蔡英文列入冥頑不靈的「台獨分子」行列，對她已經不再抱有任何期待。這是北京釋放給台灣的明確政治信號。

蔡英文近期視察台軍單位的密度與頻繁次數，創下史上新高，公開與非公開行程密集，恐怕是對台海局勢的嚴峻，開始進行超前部署。（台灣國防部）

對於兩岸關係，很多人認為出於同是中國人的考慮，或者迫於美國的壓力，北京不會採用太過激烈的制裁手段，包括武力統一。對於如今的武統台灣聲浪，儘管大陸機艦繞台頻頻、北京「丟掉幻想，準備鬥爭」的口號，但很多台灣人仍然認為這是大陸「光說不練」，是嚇唬人。這是對北京統一台灣決心的低估，無論是中共歷任領導人，還是大陸普通民眾，統一台灣，都是他們念茲在茲的心結，這已經成為中國朝野的不容小覷集體意志。

如果說之前還因為兩岸關係的緩和，以及中國國家實力上的不足，北京在台灣問題上還不得不從權，比如會因為台灣人民的福祉、歷史定位而對於如何「收復」台灣有猶豫，但今時今日，當台灣一次次觸碰北京的紅線時，當和平統一遙遙無期，武統就是自然選擇。

軍事層面，北京近來不斷強化對台「攻勢」，不僅多次派遣軍艦、航母、飛機執行繞台巡航任務，而且還在西太平洋構築反介入力量體系。解放軍計劃在2020年之前完成「對台全面動武」的作戰準備——這是台灣國防部2018年的「中共軍力報告書」得出的主要結論。相信，北京已經做足了對台動武的軍事準備。

2008年台灣選舉年，北京已經有了武統台灣的部署。據稱，當時北京的對台作戰計劃都已經全部擬定，部隊進入戰備狀態，但因為當時發生了泄密事件，加之對大陸更加友好的馬英九上台，武統台灣的計劃作罷。12年過去了，北京在台海的軍事存在已經是常態，武統台灣的軍事準備自然不在話下。