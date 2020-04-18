【新冠肺炎】中央政法委批口罩生產亂象：發國難財者必受嚴懲

熔噴布是生產口罩的核心材料，當前，新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，其供應量尤其重要。中國公安部早前通報，近日倒賣熔噴布的犯罪活動有增多情況。 中央政法委官方微信公眾號「長安劍」18日發文指，熔噴布事關人民身體健康和生命安全，事關疫情防控大局，政法機關始終堅持嚴格執法、及時查處，絕不留情、絕不手軟，誰妄圖發國難財，誰就必將受到法律的嚴懲。

文章說，半年裡熔噴布的價格從不到2萬元（人民幣，下同）一噸，一度狂翻40倍漲至70萬元一噸，也曾一夜間暴跌20萬元；倒賣熔噴布違法犯罪活動也隨之增多，目前公安部已經破獲案件20起相關案件，抓獲犯罪嫌疑人42人，涉案金額3445萬元。

內地警察近日查獲的大量假冒偽劣熔噴布。（央視截圖）

文章說，現在「熔噴布掘金熱」催生的一系列亂象後就是「發國難財」。文章說，偽劣熔噴布無法達到有效過濾病毒的效果，極大危害消費者健康，與此同時，囤積炒作熔噴布也事關防護口罩產能，事關人民身體健康和生命安全，事關疫情防控大局。

文章強調，熱炒熔噴布的「歪腦筋」動不得，對於那些利慾薰心，對救災防疫工作造成干擾破壞的不法奸商，政法機關始終堅持嚴格執法、及時查處，絕不留情、絕不手軟；誰妄圖發國難財，誰就必將受到法律的嚴懲。

文章又強調，面對疫情對經濟發展的巨大衝擊，一時的虛假「繁榮」更值得警惕。文章引述習近平4月17日講話稱，穩是大局，必須確保疫情不反彈，穩住經濟基本盤，兜住民生底線。目前揚中市已經叫停了所有熔噴布企業，踩住「急刹車」的勇氣和魄力值得點贊。穩字當頭，擠掉泡沫，防範風險，才有持續發展、長治久安、人民幸福。