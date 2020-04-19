新冠肺炎｜武漢病毒所專家否認人工合成說：人類還沒有這樣的智慧

美國霍士新聞（Fox News）近日援引匿名人士稱，新型冠狀病毒（COVID-19）來源於武漢的病毒實驗室洩漏，諾貝爾醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶（Luc Montagnier）也指出，該病毒是武漢實驗室發生意外的結果。 中國科學院武漢分院院長、武漢病毒研究所研究員袁志明昨天（18日）接受中國環球電視網（CGTN）採訪時表示，新型冠狀病毒不可能是從武漢病毒所外傳，也不相信病毒是人工合成的，「我從來不相信，我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室，疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。（網絡圖片）

袁志明表示，當疫情爆發後，武漢病毒所裏每一個人都沒有受到感染，也沒離開武漢，「這病毒絕對不可能是從我們這邊出來的，我們有嚴格的管理制度」。他指出，「為甚麼有謠言？一方面是因為武漢病毒所和P4實驗室身處武漢，別人的聯想，這種聯想我覺得不可怕。但是你要想到可怕的事情是，有人是有意要把大家的事情往這引。」

他指出，日前美國參議員科頓（Tom Cotton）很早就提出病毒來自於武漢病毒所的說法，《華盛頓郵報》和另外兩個記者也專門寫有關病毒來自於武漢實驗室的一些東西，「他沒有任何的證據，他也沒有任何的邏輯關係去指責，他完全是憑自己的一種猜測，目的是去混淆視線。」

袁志明表示，新型冠狀病毒不可能從武漢病毒所外傳，也不相信病毒是人工合成的。（影片截圖）

談到外媒有報道指稱新冠病毒是人工合成製造的產物，袁志明解釋，「學術刊物上也有很多的報道，從我個人對病毒學的了解，如果說人工要合成這個病毒，一個是現在沒有任何的證據去證明這個病毒有人工合成的痕迹。」他進一步指出，有些科學家也認為，如果要人工合成這個病毒，科學家的智慧是超過了常人，也超過現在人類社會所能夠滿足的工作量，「所以我從來不相信，我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

袁志明強調，「這病毒絕對不可能是從我們這邊出來的，我們美國的加爾維斯頓國家實驗室的主任，他就明確的說，『這個實驗室和我們歐洲美國的實驗室是一樣的，一樣的嚴格管理』。」

（綜合報道）