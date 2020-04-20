【人事觀察】中共重磅人事洗牌塵埃落定

4月18日，一年前從東北遠調西北的新疆維吾爾自治區黨委常委兼政法委書記王君正被任命為新疆生產建設兵團黨委書記、政委。至此，始於原湖北省委書記蔣超良因處置新冠肺炎疫情不力而被免職的地方諸侯大換血已基本塵埃落定、各歸其位。

春節前夕，新冠肺炎疫情在湖北擴散並蔓延全國，之後時任湖北省委書記蔣超良因被輿論指責前期應對疫情防控不力（中國官方從未公開指責蔣超良存在失職行為）2月13日突然被免職，同一天原上海市長應勇火線馳援，接替蔣超良的湖北省委書記一職。而由此，中共開啟了重磅人事調整的序幕。

3月23日，原山東省長龔正南下，接棒應勇留下的空缺，以上海市政府黨組書記身份代理上海市長。4月9日，原生態環境部部長李幹傑空降山東，被任命為山東省黨委副書記，隨後代理山東省長，補缺龔正。僅僅4天后，生態環境部官方網站披露消息，原新疆建設兵團黨委書記孫金龍已經被「徵召入京」，繼任生態環境部黨組書記一職，是否接替李幹傑的生態環境部部長一職尚未明確。

而隨着4月18日王君正正式接班孫金龍，從而在57歲時躋身正部級行列，這意味着這一輪連鎖人事佈局已經基本完成。

新疆維吾爾自治區黨委常委兼政法委書記王君正被任命為新疆生產建設兵團黨委書記、政委。（網上圖片）

其一，無論是應勇救援湖北，還是此後的上海市長久久難產最終鎖定龔正，以及之後一系列人事變動，可以看到這數人均為中共黨內的核心精英圈子——中央委員會成員，其中王君正為中央候補委員外，其餘4人均為中央委員。而從年齡看，除應勇外，其他人均為當下冉冉升起的「60」後群體。

所以，這輪人事調整，主要是調整政府一把手，含有強烈的鋪墊和備戰2022年中共二十大的含義。

其二，毫無疑問，此輪人事大調整中表面上的最大贏家應該就是王君正。

公開資料顯示，1965年3月出生的王君正為山東臨沂人，他的早期仕途經歷與後來曾任雲南省委書記的令狐安有莫大關係。曾經有內媒體披露，1988年，王君正研究生畢業，進入勞動部辦公廳，後來成為時任勞動部副部長令狐安的秘書。事實上，根據公開履歷，王君正進入勞動部後歷任辦公廳科員、副主任科員、部長辦公室主任科員、副處級秘書；令狐安則從1988年10月開始歷任勞動部辦公廳主任、機關黨委書記兼老幹部局局長，次年升任勞動部副部長，可以說王君正一直是其直屬下級。1993年9月令狐安空降雲南，雲南省委副書記，王君正的仕途亦由此轉入地方，「追隨」令狐安到了雲南，在省委辦公廳任秘書服務令狐安。2001年令狐安再度入京時，王君正留在了雲南省，歷任昆明市委副書記、雲南省高院副院長等職，並主政麗江市5年，頗有名聲。

2012年中共十八大前夕，王君正離開雲南，跨省升任湖北副省長，躋身副部級官員，次年兼任襄陽市委書記。在湖北不到4年，王君正一路北上吉林，主政長春這一重工業副省級城市。王君正說，在吉林省，長春市發展獨樹一幟，還是不錯的，但是一旦把自己放在一個更大的環境中來比較，放在一個更大的格局中來思考的時候，就能感到差距了。你不能關起門來搞發展。要在全國15個副省級城市中找到位置，你不僅僅是吉林的長春，你是全國的長春。

在此後的兩三年內，長春經濟增速惹眼。直到2019年王君正再度跨省赴新疆任職，他總結道，長春「大力發展實體經濟，經濟總量邁上7,000億元新台階，在全省經濟的首位度不斷提高，在15個副省級城市中實現了爭先進位」。剛剛調任新疆期間，王君正重新回到政法口工作，直到此次接棒孫金龍。

事實上，歷史地看，新疆建設兵團是中共政治體系中一個極為特殊的單位，在西北扮演着壓艙石的角色。近年，歷任新疆建設兵團黨委書記仕途前景都較為不錯，如現任浙江省委書記車俊即曾在2010年至2015年間擔任該職務，爾後輾轉浙江主政最終躋身一方諸侯。算起來，當下王君正要比彼時的車俊更具有年齡上的優勢。