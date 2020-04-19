涉嫌嚴重違紀違法　公安部副部長孫力軍受查

據中央紀委國家監委網站消息，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。孫力軍是繼前公安部副部長孟宏偉落馬後第二位被查的公安部高官。他也成為了繼福建省委常委、副省長張志南之後，今年第二個落馬老虎。

公安部官網資料顯示，孫力軍， 1969年1月生，山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參加工作，澳大利亞新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，在職研究生學歷，公共衛生碩士學位。孫力軍曾任上海市政府外事辦公室副主任，公安部辦公廳副主任、公安部黨委委員、一局二十六局局長、中央610辦公室副主任，港澳台事務辦公室主任。

據了解公安部一局為國內安全保衛局，前身是公安部政治保衛局，對外加掛公安部港澳台事務辦公室、公安部警務保障企業管理辦公室等牌子，而二十六局則已合併其中。2018年3月，孫力軍升任公安部黨委委員、副部長。

2月19日，應勇在武漢檢查督導疫情防控流調收治工作時，孫力軍也參加了活動。（網上圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，重災區湖北省的應急和治理能力備受詬病，網上其後更有呼聲要求中央「派外省領導支援湖北」。及至1月25日，為改變疫情防控戰略，中央政治局決定向湖北派遣指導組推動疫情防控一線工作。

2月23日中央指導組首次集體公開亮相。其中包括公安部副部長孫力軍。2月19日湖北省委書記應勇督導武漢疫情時，孫力軍也有現身。

公安部前副部長孟宏偉以受賄罪，被判處有期徒刑13年6個月，並處罰金200萬元人民幣。（資料圖片）

公安部上一次有部領導被查是在2018年10月，當時公安部副部長孟宏偉於深夜被通報接受國家監委調查。

2019年3月，孟宏偉被雙開。通報說他對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。

2019年6月，孟宏偉案一審開庭。天津市人民檢察院第一分院指控：2005年至2017年，被告人孟宏偉利用擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等職務上的便利，收受相關人員給予的財物，共計折合人民幣1446萬餘元。2020年1月21日天津市第一中級人民法院一審公開宣判。孟宏偉以受賄罪，被判處有期徒刑13年6個月，並處罰金200萬元人民幣。