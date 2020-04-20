【觀察】當前兩岸關係下　中共很可能有進一步動作

日前中國大陸宣布陸生赴台暫停，無疑是一個很大的信號彈，台灣社會或許還不知其涵義──不就是斷了學生嗎？一些台灣私立學校的陸生多者也就四百多至五百多人，能給台灣帶來多少衝擊？

台灣需要意識到的是，對於中共而言，這很可能是全面推倒過去兩岸關係的開始。

4月9日，大陸教育部發通報稱，考慮到當前的疫情防控及兩岸關係，決定暫停2020年陸生赴台就學。（教育部網站截圖）

學生交流對於國家與國家之間所帶來的意義遠不止「實際學費/學術交流」，而兩岸關係於兩岸政府而言，雖非國與國之關係，但畢竟關係特殊且過去有長久的對峙歷史，彼時開放陸生赴台是一項指標意義。

先看一個小故事。2019年6月，中美貿易戰正酣，中國大陸教育部發布留學預警，提醒大陸留學生和學者赴美留學前加強風險評估，美國方面也表態收緊大陸學生赴美簽證。那期間美國政府官員不斷強調「中國學生/專家偷竊美國科技成果」，中美關係是國際有目共睹得差。

然而在10月，特朗普(Donald Trump)在會見劉鶴之後對內地媒體表示，「我們不會讓中國學生申請簽證變得更困難，我們對中國學生一視同仁」。緊接着11月，美國駐華大使就在大陸官方媒體上撰文表示，美方對中國學生的簽證如常，不會讓中國學生赴美困難。

不同國家之間的學生交流對於雙方邦誼、長久關係是一個積極訊號，且這對中共而言是「最不必收緊和打壓的」，因為這無法對他國經濟或政治上造成多少損失，不必損己不利人。

而中美關係彼時對立至此，雙方就學生問題從對立到談妥，也就短短幾個月時間。

回到兩岸關係，在看待這次陸生赴台停止，就可以明白──中共考量的，怎麼可能只是「讓台灣私校損失一點錢」？若至今日仍用這想法看待中共在兩岸關係上的決策，未免有些天真。

陸方此次收緊陸生赴台，比較可能的是，大陸在全面評估兩岸關係後，打算「推倒重建」。既然兩岸關係、甚至是中美台關係已經發生變化，過去所有的成果，何必死死留着？「推倒重建」這概念，較符合中共當前所想。

很多學者過去分析，中共對台長期會是「經濟讓利，主權強硬」，這在過去也是事實，這是為何幾個月前在提起ECFA，就連許多大陸學者的態度也偏向「續簽」原因。

陸委會發言人邱垂正回應，對於陸方片面暫停陸生來台升學，罔顧陸生的權益，感到遺憾。（中央社）

然而此一時彼一時。在台灣政府自認「現在也只能靠美國，不然還能怎樣」之時，在當前中美對峙下，中國大陸已然認為中美台關係發生重要改變──美國推出台灣，而台灣對中國大陸是重要核心利益，中方對此願意付出的代價絕對比美方巨大很多。

於是，現階段中共有多重方案，與美方就台灣問題的武力對峙必是其一，自然中方也不會希望走到那一步。現在兩岸的風險在於，台灣不知會被美方推到多前面、就算屆時想「避衝突」，主動權也很難在台灣。

而中共有兩岸對立之準備，也難以料想兩岸未來會「多對立」。

故對於現在的中共而言，首當考量就是推翻過去(與馬英九政府談)的兩岸成果，未來才好重新建立新的兩岸關係──至於這個未來是什麼時候，相信中共亦不知曉，因為現在大陸對於台灣政黨普遍沒有太大期望，更不會有「斷ECFA台灣會調轉方向」之心理預期。一切，就看台灣社會自身演變。

ECFA若未續簽，中共想「推倒重建」的迹象就更明顯了。而若斷ECFA，兩岸未來，也不會僅是「斷ECFA」了。