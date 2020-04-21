【兩辦亮劍】大陸對台「推倒重來」　重構兩岸關係

香港反修例運動喧囂過後，香港黃藍撕裂、高度對立，對社會帶來相當嚴重的傷害。然而，與此同時也帶來了另一個契機，中央藉此重新調整治港體系，釐清中央和香港過去模糊不清的問題。一個顯著的進展是，日前中央治港兩大部門國務院港澳辦和香港中聯辦（簡稱「兩辦」），同時針對香港立法會內務委員會選舉問題、高等法院有關《禁止蒙面規例》案件的裁決做出回應。當香港立法會泛民議員藉機指責「中央干預香港內部事務」後，中聯辦更直接以發言人名義，駁斥此說法是「對基本法的故意曲解」。

香港中聯辦發言人當地時間4月17日回應立法會泛民議員「中央干預香港內部事務」之說，指該說法「完全是對基本法的扭曲」，此舉可嗅得北京治港朝向「積極一國兩制」做出調整。（香港中聯辦網站）

長期以來，香港許多政治人物和民眾將「一國兩制」理解為「一國兩治」，主張特區事務全然均由港人行使，中央政府不得干預，甚至出現了「次主權」之說。例如反修例運動後期由《禁止蒙面規例》「違憲」判決所衍生出的爭議，即是此脈絡下的產物。據港大學者閻小駿的研究，過去北京在「求穩定」和「保繁榮」的基本原則下，對一國兩制在香港的實踐保持了政治上的「優容」態度，致使香港對中央在港的主權和治權，產生了敵視、否定和挑戰的情緒。

前中共總書記江澤民曾以「井水不犯河水」形容中央治港方針，但是鄧小平1987年在會見香港基本法起草委員會委員時也曾說過，「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際」。兩人的說法基本上體現了一國兩制的原則性與靈活性，那麼近來從中央調整治港人事、重構治港體系，再到「兩辦」的發言，都能清晰看到當下中央治港方針，已從被動消極的「井水不犯河水」，快速走向主動積極的「一國兩制」新思路。

在此變化過程中，香港政治必然將經歷陣痛期，而其背後體現的弦外之音，更應該受到台灣方面的察覺和重視。主因在於，中央治港態度的轉變，固然表現了「一國兩制」的能動性，同時也展現了習近平主政之下，其主動出擊的個性和鬥爭手法。

長期以來，大陸對台始終維持「寄希望於台灣人民」的主調，當2005年「胡連會」兩岸破冰，再到2008年馬英九當選兩岸進入「和平發展」時期，大陸對台側重於「讓利」邏輯，2010年正式簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）即是此對台思維最為集中的體現。

然而，2016年台灣政黨輪替，民進黨蔡英文擊敗國民黨對手入主總統府，對大陸來說，兩岸的形勢已與過去八年大相逕庭，不可能循過去的路徑處理對台事務。中共對台政策自然發生了變化，從「讓利」走向了「軟的更軟、硬的更硬」的兩手策略，相繼出台「31條」和「26條」惠台措施，同時也加強、加深對於已被認定為「台獨」的民進黨政府的出手打擊。

自中共十九大至《告台灣同胞書》發表40周年相關講話，中共已展開實質統一進程，相應於中美與台灣形勢，以各種工具手段調整對台政策。（Reuters）

中共對台政策在2017年中共十九大、2019年《告台灣同胞書》發表40周年後，又進入了新的階段。習近平將台灣問題納入了中華民族復興的進程，同時更強調兩岸問題「總不能一代一代傳下去」。習所提出的「兩制台灣方案」，既反映了習近平解決台灣問題的決心，也揭示中共已展開了推動實質統一的進程。

在此過程中，中共面對的是中美博弈與日俱增的矛盾和衝突，台灣更為突出地被美國作為掣肘中國的棋子。與此同時，中共也面對民進黨主政下，台灣內部政治的「反中」情緒激化，包括了蔡英文在2020年選舉的大勝，以及民進黨政府「全面親美」後推高兩岸關係的惡性衝突。

大陸不可能無視於此，事實上自2019年開始已逐步打開其對台「工具箱」，一步一步丟出對台工具。我們可以看到，在軍事上，解放軍軍機多次繞台、跨越中線，近日遼寧號航母更直接在台灣周邊海域航行，完全未受到新冠肺炎疫情影響。在外交上，蔡英文執政第一任期不到四年斷交七國，美國的介入和喊話仍止不住「雪崩式」的斷交潮。在兩岸往來上，大陸先於去（2019）年7月31日宣布暫停陸客赴台，又於今（2020）年4月9日宣布暫停大陸畢業生赴台升學，對於台灣的旅遊觀業零售業帶來了巨大的衝擊，也即將對台灣私校高教產業造成另一波的大影響。

大陸教育部於北京時間4月9日發出佈告，以「疫情防控」和「兩岸關係形勢」為由，暫停陸生赴台升學。（中國教育部網站）

在當前兩岸政治對立的態勢中，習近平已表態會牢牢把握兩岸關係發展的主導權；而蔡英文在2020年大選前後也曾說過，民意終將讓北京向台灣靠攏。兩人對台海未來的判斷截然不同，但最後的結果必然取決了兩岸的實力對比，以及世界秩序與區域格局的變化。就算兩岸關係混沌不明，但大陸對台「推倒重來」的局面是相當清楚的，蔡英文即將在5月20日就職第二任期，可以預見的是，接下來四年將會是兩岸關係新一輪的重構期。

如同此次中央重構治港體系，「積極一國兩制」時代已經到來，在中美博弈和台海衝突愈發激烈之下，中共對台的手段恐怕將會超越過去任何的判斷，對台灣施加的壓力亦將超乎想象。從斷交、暫停陸客陸生，都能看出北京走出「讓利」思維或單純用嘴巴說事，「推倒重來」的軌迹已相當明顯。

近來備受關注的ECFA存續，沒人能斬釘截鐵地下定論。但此左右台灣產業鏈、台商動向，甚至是經濟體質的協議，肯定是大陸相當有可能的一個對台施力點，對台灣經濟造成「當頭棒喝」的效果。

從中央對港「積極一國兩制」的轉變，即能看出兩岸關係未來確實不容樂觀。當年已擺出「一邊一國」陣仗的陳水扁，最終還是坦承「不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到」。如今面對習近平的蔡英文，對於大陸「推倒重來」將對台灣造成的「地動山搖」，已經做好應對的準備了嗎？