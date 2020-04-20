王全璋獲釋後近照首曝光　李文足：與世隔絕近5年終於見到朋友

在「709案」中被捕的內地維權律師王全璋本月5日刑滿出獄後，被要求到山東濟南的寓所接受隔離，14天隔離期日前已屆滿。 王全璋妻子李文足今日（20日）在Twitter公開王全璋的近照，是王全璋獲釋以來首次有相片公開。王全璋接受港台採訪時則表示自己「健康情況還好」。

李文足今日在Twitter發帖表示，維權律師謝陽從長沙到濟南探望王全璋，帶來鼓舞人心的照片及消息。謝陽向她提供一張王全璋在聖井花園小區的照片，她表示見到照片覺得感動，提到王全璋與世隔絕近5年，終於見到朋友。

Facebook專頁「中國維權律師關注組」今日也發布一張王全璋脫下口罩後的照片，帖文指這是謝陽今日發給李文足的照片。

王全璋接受港台採訪時表示，他的健康情況還好，他今天與謝陽到派出所辦理身份證，但未知何時可以返回北京與家人團聚。王全璋指，出獄後隔離一段時間，沒有上網接觸外界資訊，加上與世隔絕近5年時間，不知道如何準確表達在獄中的情況，指「不太好說」，認為與其他人相比，在獄中所受的待遇「不是最嚴重」。

王全璋又指，希望可以盡快返回北京與家人團聚，表示與家人團聚是最重要。

王全璋月初獲釋後，被要求到山東濟南的寓所接受隔離，14天隔離期日前已屆滿，但李文足引述王全璋指警察通知他暫時不能回北京，又指自己還要「適應適應」。

（綜合報道）