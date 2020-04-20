【新冠肺炎】全國多地將進入兩會時間　採用視像會議形式召開

內地新冠肺炎形勢緩解，各地將以視像會議的形式進入兩會（政協和人大）時間。原定於2月初開幕的地方兩會，是1949年以來首度因公共衛生事件延期。

鑑於當時的新冠肺炎疫情，內地於今年2月決定推遲以往在3月初舉行的全國兩會，新的開會日期至今尚未公布。

內地於今年2月決定推遲以往在3月初舉行的全國兩會，新的開會日期至今尚未公布。（資料圖片）

根據央視新聞4月20日報道，根據對浙江全省疫情防控和復工復產形勢綜合評估，經浙江省委常委會慎重研究，各設區市「兩會」將於4月下旬召開。

報道稱，這是浙江省推進經濟社會秩序全面恢復的重大決策部署，是確保「兩手硬、兩戰贏」，力爭把疫情造成的損失降到最低限度的重要工作舉措。為順利開好會議，確保疫情防控萬無一失，浙江省切實加強組織領導，在依法依章全面履行各項程序的前提下，着力優化會議安排，探索視像會議、分會場等形式減少聚集。同時，制定疫情防控工作指引，健全相關閉環管理機制，進一步嚴肅會風會紀，確保各地「兩會」圓滿召開。

除浙江外，山西多地也陸續進入「兩會時間」，包括臨汾、長治、呂梁、晉中、大同多個地市在內，均明確今年兩會採用「主會場+分會場」視像會議形式召開。與此同時，四川、廣西、內蒙古、青海等省份多地市亦明確「兩會」召開時間。

依照慣例，地方兩會全部召開後，才會進行全國兩會。也有消息稱，北京近期亦有技術部門對「現場+視像」會議形式做論證及操練，以確保全會及分組討論時的信息保密等技術問題。

3月26日，習近平在北京參加G20特別視頻峰會。（AP）

自疫情爆發以來，中南海就已有「現場+視像」召開超大規模會議的經驗。2月23日，中共七常委出席涉及疫情防控和經濟發展的會議，中共總書記習近平發表超萬字演講，共有17萬人參加這次「有史以來規模最大的電視電話會議」。次日，全國人大常委會亦舉行電視電話會議。

除內部會議外，習近平還以國家主席身份於3月26日在北京出席二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會。習近平通過視像方式向各國政要傳遞中國疫情防控的信息和信心。

此前有媒體稱，今年全國政協會議將於5月21日至27日在北京召開，會期由以往的10天壓縮為一周。按照慣例，全國人大會議的召開時間通常比政協會議晚2天，這意味着，今年的人大會議召開時間有可能是5月23日開始。

與此同時，官媒於4月17日報道稱，十三屆全國人大常委會第十七次會議將於4月26日至29日在北京舉行。外界猜測，兩會的具體召開時間可能於該會議上揭曉。

2月24日，第十三屆全國人大常委會決定，今年的全國人大會議延期召開。這是35年來（自1985年起），該會議第一次延期舉行。此前，全國兩會一直於3月舉行，包括2003年的SARS疫情期間。