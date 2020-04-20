多國關注香港民主派人士被捕　外交部：不允許外部勢力干預內政

香港警方18日（上周六）高調拘捕15名民主派人士，包括民主黨創黨主席李柱銘、公民黨前法律界議員吳靄儀、街工立法會議員梁耀忠、前立法會議員區諾軒、梁國雄、李卓人等人，懷疑涉及去年非法集會及反修例示威活動。美國國務卿蓬佩奧、澳洲外長佩恩、英國外交部發言人等相繼發聲明稱密切關注案件。 中國外交部20日（周一）回應稱，西方政客的說三道四，是對香港法治和司法獨立的嚴重踐踏，並強調香港事務純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力插手干預。

香港警方18日高調拘捕15名民主派人士，包括民主黨創黨主席李柱銘、公民黨前法律界議員吳靄儀（圖）。（羅國輝攝）

外交部發言人耿爽表示，對於香港特區警方依法採取的拘捕行動，個別西方政客說三道四，橫加指責，甚至公然要求警方撤銷控罪，這是對中國香港事務的粗暴干涉，是對香港法治和司法獨立的嚴重踐踏。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

耿爽指，香港是法治社會，任何人不能凌駕於法律之上，香港警方依法執法不容歪曲抹黑。香港是中國的一個特別行政區，香港事務純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力插手干預。中方敦促有關方面切實尊重香港法治和司法獨立，停止為反中亂港分子撐腰張目，停止以任何方式干涉中國內政。