新冠肺炎｜中疾控主任高福：應急情況下醫護人員或於年底先打疫苗

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，疫苗的研發進展亦頗受關注。中國疾控中心主任高福4月20日（周一）透露，根據疫情走勢，在應急情況下，可能會於年底給一部分人群如醫護人員先行使用新冠疫苗。

中國已開展新冠肺炎疫苗臨床試驗，圖為新冠疫苗一期臨床試驗的志願者在微博發布自己注射疫苗的相片。（網上圖片）

高福在中國疾控中心援鄂隊醫療隊返京的歡迎儀式上表示，目前中國腺病毒載體重組疫苗已經進入二期臨床，有的滅活苗已經進入一期臨床，還有一些滅活苗正打算進入一期臨床，還有一些其他的重組蛋白疫苗也很快會進入一期臨床。

對於疫苗研發的時間表，高福稱，如果按照正常的流程走，可能要到今年年底、明年年初才能出來。但如果疫情走勢比較厲害，可能會在應急的情況下，在年底給一部分人，比如說醫護人員使用。對此，他特別強調，這一定是應急情況下使用，而不是給普通健康人用的。

據早前報道，科技部14日表示，內地疫苗應急攻關目前按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗5條技術路線推進。目前有三個疫苗獲批進入臨床試驗，其中腺病毒載體疫苗已於3月底完成一期臨床試驗，並於4月9日開始招募二期臨床試驗者，是全球首個啟動二期臨床試驗的新冠疫苗品種。

科技部又指出，國家藥監局在12日已批准了中國生物武漢生物製品研究所和中國科學院武漢病毒研究所聯合申請的新冠病毒滅活疫苗，也進入了臨床試驗。13日又批准了北京科興中維生物技術有限公司研製的滅活疫苗開展臨床試驗。

中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員陳薇團隊研發的重組新冠病毒（腺病毒載體）疫苗，是全球首款進入二期人體臨床試驗的新冠病毒疫苗。（中國軍網）

此前，中國工程院院士鍾南山在與韓國防疫專家連線會議上就表示，現在中國五種疫苗同時研發，目前進行較快的是腺病毒載體疫苗和全滅活疫苗。

鍾南山說，真正要解決這個問題，絕不能靠自然免疫，人群裏面60%以上感染以後逐漸產生免疫力，不能靠這種自然的方法，因為付出的代價太大，死亡的病人太多，要靠疫苗。

據世界衛生組織（WHO）的最新數據顯示，全球共有70種疫苗正在研發之中。其中，美國方面有兩款疫苗已啟動人體實驗。

2月25日，工作人員在中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所P3實驗室傳遞窗口，接收從浙江省疾控中心運抵的疫苗生產用新冠病毒毒株。（新華社）

由英國牛津大學的研究人員進行的一項新冠病毒疫苗試驗的目標是在9月之前獲得療效，目前疫苗的生產已經在進行中。由疫苗學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）領導的一個研究小組，招募了500名年齡在18歲至55歲之間的志願者，進行了早期和中期的隨機對照試驗。該試驗計劃在5月中旬對500人進行實驗性注射。根據最佳方案，療效數據將於秋季公布。

而對於研製出能大規模使用的獲批新冠病毒疫苗需要多長時間？世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，新冠肺炎疫苗的研製至少還需要12至18個月。