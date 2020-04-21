新冠肺炎｜被控失責　中疾控主任高福：沒說過病毒不會「人傳人」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國疾控中心主任高福早前深陷「失職失責」的輿論漩渦，被指「早已掌握人傳人的證據」，但卻忙著參與寫論文，「隱瞞了疫情」，甚至一度傳出落馬消息，但隨後證實是謠言。 他近日接受中國國際電視台CGTN英文訪問時，否認自己曾說過病毒不存在「人傳人」現象。

高福在訪問中再三否認說過不存在「人傳人」現象。（CGTN影片截圖）

在訪問中，主持人向高福提問，「你是否說過沒有人傳人的現象？」高福回應稱，「我從來沒有說過，沒有人傳人的現象。」當主持人進一步確認時，高福再次強調：「我從來沒有說過，不存在人傳人的現象！從來沒有！」他一共說了3次「Never」來否認。

高福表示，在任何情況下，科學家都不能夠說新冠病毒不存在「人傳人」現象，「當時大家對新冠病毒還不熟悉，但可以得知它是一直冠狀病毒，而冠狀病毒總是有『人傳人』現象。」他認為，科學家應該做的是把自己當作一名「偵探」，「證據」是作出任何結論的關鍵，不能根據「懷疑」來下結論。

高福在受訪時還透露，他和鍾南山等6名國家衛健委高級別專家組成員於1月18日在武漢見面，並於1月19日上午前往醫院與醫生交流情況。他表示，1月19日下午的會議上專家組就「人傳人」問題進行了討論，專家們一致認為已經存在「人傳人」，「唯一的問題是『人傳人』有多嚴重了。」

高福表示，1月19日晚的新聞發布會上，他提到新冠病毒已經完成了從動物到人的「跳躍」，然後發展成「有限的人傳人」。1月20日，專家組向公眾傳遞新冠病毒已經完成了「三連跳」，發展為「有效的人傳人」。

（綜合報道）