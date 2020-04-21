新冠肺炎｜中朝貿易商人談朝鮮防疫：嚴厲封國措施原始但有效

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，全球累計確診病例逼近250萬宗。東亞國家中國、韓國、日本、俄羅斯先後遭遇疫情爆發，惟朝鮮官方的通報依然維持「零確診」紀錄。 關於朝鮮的抗疫情況，在朝鮮讀書的中國留學生近日接受內媒採訪時透露，朝鮮採取嚴厲的封閉措施，減少人員流動，也避免留學生因為疫情恐慌等因素往返引發疫情。對朝貿易商人則表示，朝鮮的防疫方式原始但有效，不過無法被模仿。

中方人員通報朝鮮教委對中國留學生的入境安排。（受訪者供圖）

內媒《東方網》周一（20日）報道，目前外界對朝鮮何時封鎖國境的時間都較為模糊。報道引述多位了解朝鮮內部情況的人士表示，事實上朝鮮關閉國門是一個持續過程，從1月底開始持續收緊，直到2月初才徹底「封死」。

在朝鮮金日成綜合大學讀研究生的中國留學生王林（化名）表示，目前他已經收到朝鮮對外教育相關部門發來的三份通知。最早的一份通知時間是1月25日，當時朝方提醒「開學時間可能延期」，並表示「返回朝鮮需要先在新義州隔離14天」。他還特別提到，在此期間，朝方對所有中國留學生做了調查，詢問是否曾前往湖北和武漢等問題。

2月10日，王林再次收到通知，朝方提到「無症狀感染」，通知所有在外人員不得返回朝鮮，徹底進入「舉國隔離」階段。及至4月9日，王林第三次收到了「開學還將延期」的通知，朝方要求所有留學生「繼續提高警惕，耐心等待」。

中國留學生收到朝鮮開學延期的通知。（受訪者供圖）

王林稱，開學延期對一些大四的學生影響比較大，因為他們要寫論文，但很難聯繫教授。由於無法與國際互聯網聯通，留學生也無法像其他國家那樣「上網課」。

不過他認為，朝鮮「一刀切」的做法減少了人員流動，避免留學生因為疫情恐慌等因素往返引發疫情。「我看到身邊一些在歐美國家留學的同學糾結要不要回國，就很慶幸自己不用擔心這樣的問題。中國駐朝大使館方面也多次發來消息，督促我們不要荒廢學業，科普防疫知識，大家都很安心。之前和越南來的留學生聊天，他們也有相同的看法，目前也都待在家中。」

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報道指出，在4月11日結束的勞動黨中央政治局會議上，朝方決定進一步採取措施，繼續嚴格實施徹底切斷病毒流入的應對方案。保健省副相金亨勳此前接受旅日朝鮮人總聯合會機關報《朝鮮新報》採訪時也表示，直到可以正確且有效地治療並治癒該病毒，否則朝鮮不會開放邊境。

對朝貿易商人趙斌則表示，朝鮮不僅在本國採取嚴厲措施，對在華人員的防疫要求也相當嚴格。他透露，目前所有滯留在中國的朝鮮人員被要求在家隔離，定期聚會等活動也全部取消。

趙斌還稱，在國際制裁下，對朝合法貿易的品類很少，對朝貿易機構也逐年減少，目前已經不足上千家。1月25日，貿易口岸關閉後，他的銷售額至今仍未突破零的紀錄。

趙斌認為，朝鮮的防疫方式原始但有效，無法被模仿，也是獨一無二。「雖然目前沒有鬆動的跡象，但我相信，只要中國疫情繼續保持平穩，朝鮮繼續嚴防輸入，保持零（確診）記錄，中朝貿易會優先開放。」

黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長、東北亞戰略研究院首席專家笪志剛也表示，「在聯合國的長期制裁下，朝鮮的防疫可圈可點，很不容易。」他認為，朝鮮如果能繼續保持零感染記錄，將成為「東亞的奇跡」。笪志剛同時希望西方國家不要戴有色眼鏡看朝鮮，「可以分析，但不要故意抹黑。」

朝鮮目前境內未有新冠肺炎確診病例報告，圖為朝鮮政府於2020年2月15日發布的一張照片顯示，身穿防護服的工作人員正在對一處公共設施進行消毒。（AP）

關於朝鮮「零確診」記錄的真偽眾說紛紜。 2月初，一間名為「liberty korea post」的韓國網絡媒體曾稱「朝鮮新型冠狀病毒確診7人」。4月1日，朝鮮對外媒稱，政府預防措施是百分百成功，國內沒有確診個案。

4月17日，由美國政府資助的自由亞洲電台引述消息人士稱，平壤政府舉行演講教導人們有關疫情的知識，講者稱新冠肺炎3月底已在國內3個地區傳播。確診病例分布在首都平壤、西南部的黃海南道，以及與中國接壤的咸鏡北道。