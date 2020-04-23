【圍觀基辛格】走近世界舞台中央　中國還未準備好

世界局勢正在加速轉變，正如《紐約時報》所說，美國不再是一個慷慨的全球領導者。這樣的趨勢前幾年就已顯現，只是在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，始終堅持「美國優先」的華盛頓，讓地球村的人們更清楚的看清了這一歷史性事實。

在疫情全球爆發的時刻，美國毫無保留的展現了它的「自私感」：中途截留歐洲盟友訂購的口罩，被柏林市長稱為「現代海盜」；一開始禁止美國口罩製造商3M向鄰居加拿大、拉美出口口罩，被批評後才改變政策，而與此同時，3M中國製造廠答應三個月內向美國輸送1.665億個口罩，以補充美國本土口罩的產量缺口。與美國不同的是，中國在控制住國內疫情後，向意大利、伊朗、塞爾維亞等眾多國家派出了防疫專家或提供了急需的醫療物資援助。

中國向意大利、伊朗、塞爾維亞等多國派出了防疫專家並提供了急需的醫療物資援助。（資料圖片）

因為攜手抗疫，雪中送炭，或許不少國家和他們的人民已經對中國產生了新的認識。在美國越來越放棄世界領導者角色的時刻，中國作為新興世界大國正越來越表現出，人們所期待的擔當和負責。或許如美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）所言，「新冠病毒之後，世界將不再是原來的樣子」。世界政經格局將加速演變，中國開始重新走回世界舞台的中央。

潛在超級大國

正如中國給自身崛起的定位是「復興」——恢復往日的興盛，回望歷史不難發現，中國確實只是在找回原來的自己。人類文明史幾千年，多數時間，中國都位於世界舞台的中央，如馬可波羅（Marco Polo）遊記所描述，是人類文明繁榮富庶的突出代表。在工業革命之前，中國一直是超級大國之一，只是在近代工業革命之後，歐美列強群雄並起，中國失去了往日的光彩。

從1840年鴉片戰爭，被英國打敗算起，中國離開世界舞台的中央已經過去180年。近兩個世紀，中國這一曾經的世界強國積貧積弱，這並不是正常的狀態。2010年中國GDP超越日本，成為僅次於美國的全球第二大經濟體，2013年中國超越美國第一次成為全球貨物貿易第一大國。進入新世紀第二個10年以來，中國迅速走近世界舞台的中央，為世界各國所廣泛矚目。中國復興的時代，真的來了。

3月26日，習近平出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會。（新華社）

多年來，中國對世界經濟增長的貢獻率超過30%，約是美國的兩三倍。相信多數國家已經明白，中國GDP超越美國，成為世界第一大經濟體的時刻將很快到來。國際權威機構普遍預測，中美移位的時間點應該就在2030年左右，到時美國佔據130多年的世界經濟體頭把交椅，將再次回歸到中國名下。為什麼說「回歸」呢？因為據相關學者研究，在1800年之前中國經濟規模一般佔世界經濟總量的30%以上，長期位居世界第一位。

雖然國際上各種「中國崩潰論」不時冒出來，但理智的人們不難判斷，中國必然是繼美國之後，人類世界的下一個超級大國。這是由中國自身的文化、體量和發展能力決定的。

2019年，中國人均GDP首次超過1萬美元，邁上一個重要台階。由此給世界帶來的變化是，人均GDP過萬美元的世界總人口翻了一番--超過28億，足見中國發展對世界影響之大，其中的原因自然是中國「鯨魚」般的龐大體量。人口世界第一超過14億，是美國人口的4倍；面積超過960萬平方公里，陸地面積居世界第二位，並且資源豐富，多位於適宜居住的温帶地區，與美國類似。巨大的面積，龐大的人口決定了中國發展的顛覆性規模效應，必然改變世界經濟格局。

更重要的是，以儒家文化為底色的中華文化，不僅可以在經濟上取得成功——中、日、韓、新都實現飛躍式發展，日本和亞洲四小龍躋身發達經濟體行列；還在文化理念方面與西方文化產生競爭態勢，中國的民主集中制度經過進一步的完善發展，未嘗不可以對西方的現代自由民主制度完成某種文明上的超越。中國「和而不同」的大同世界理念，或許也會隨着中國的復興，對世界新秩序產生不同於西方的典範性影響。

中國崛起與蘇聯、日本崛起不同，而是經濟、政治、文化上的全面復興。由中國站在世界舞台中央，發揮決定性影響力的世界，應該與美國主導下的世界有很大不同。不管怎樣，中國作為下一個超級大國正在穩步成長，但這不會一蹴而就，應該是一個漫長的過程。

實現中國全方位的進步，中國還要再努力發展30年。圖為寧夏一個小山村。（新華社）

復興才剛剛開始

上一次世界大格局的演變，美國取代英國成為世界領導者，大約經歷了半個多世紀的時間，並且還是在兩次世界大戰的催生下完成。未來發生第三次世界大戰的可能性很低，世界格局不會在短時間內發生鉅變。可以預見，中美易位應該是一個和平而緩慢的過程，況且信仰和而不同的中國從來不是一個霸權國家，也從來不想與美國爭霸。

中國復興才剛剛開始，距離真正的超級大國還有很多困難有待克服。無論從經濟規模、科技創新、政治治理，還是從文化軟實力、軍事硬實力等各方面來看，中國都還落後於美國，這是短時間內不會改變的事實。

以此次防疫來看，雖然相對來說中國已經做的不錯，並且在控制好境內疫情的同時也對其他很多國家提供了力所能及的幫助，但是世界對中國的質疑、批評還是很多。不少國際大媒體認為中國的疫情數據不真實，真實情況有所隱瞞。中國向歐洲國家提供的口罩、檢測醫療物資等，也被接收國批評存在質量問題。以上情況有些可能是中國自身的問題，有些則與中國的國際話語權不足有關。

實事求是的說，中國的治理能力還存在短板。湖北一地6萬多人感染新冠肺炎，4千多人死亡，與湖北和武漢相關機構反應不及時有很大的關係。4月17日，中國核准武漢新增死亡病例1,290人，即說明前期存在瞞報、漏報等情況。中國的問題當然不止這些，官僚主義、腐敗、不作為等中國人與官方打交道時都難免碰到，貧富差距巨大、高房價、區域發展不平衡、福利保障不足等更是直接衝擊中國人的生活。

言論自由受到較多限制，國家缺乏有國際影響力和公信力的知名媒體，由此帶來的結果就是中國長期缺乏國際話語權。中國媒體說的話傳不出去，即使傳出去也沒有影響力，這是走向世界的中國面臨的現實尷尬。當今中國經常被國際媒體圍攻，如批評中國防疫漏洞等，即根源於此。顯然，在發展現代自由媒體，培養有公信力的媒體品牌，傳播中國聲音方面，中國距離西方還很遙遠。

一方面，中國穩步發展持續向世界舞台中央靠近，越來越在國際上扮演更關鍵的角色；另一方面，中國自身的短板和不足又時不時跳出來暴露「大國」的落後底色。這或許是復興中的中國要長期面臨的現實挑戰，既要在國際上更好的表現自己，也要努力改善自身的不足，避免「一腳在前，一腳在後」在世界面前步伐凌亂。要真正站到世界舞台的中央，展現中華文明的「大國風範」，中國還必須克服無數挑戰，解決無數問題，做好表裏如一的現代性準備。