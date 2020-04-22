【新冠疫情】從反智的「中國製造病毒論」再看美國社會焦躁

4月20日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上被問及11個問題，其中6個與新冠肺炎疫情有關，分別來自西方的政界、媒體和個人，皆是指責、追究中國的相關說法或動議。

簡而言之，這6個問題分別是：兩名美國國會議員發起議案要求允許美國公民和地方政府就疫情問題起訴中國政府；澳洲外長佩恩（Marise Payne）呼籲成立調查機制對中國疫情進行調查；2008年諾貝爾醫學獎得主、法國教授蒙塔尼耶聲稱新冠病毒是在（中國武漢）實驗室人工製造而成的；美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責中方沒有及時向國際社會通報疫情；美國白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）聲稱中國以世衛組織為擋箭牌隱藏病毒，還囤積個人防護設備牟取暴利；蓬佩奧等美方官員多次散佈或影射所謂新冠病毒源於中國武漢病毒研究所的言論。

中國外交部發言人耿爽。（資料圖片）

當天的場景，其實也是目前由西方掌握主導權的國際輿論場的一個縮影。最先揭開疫情並率先扭轉本國疫情的中國，則成為了這些輿論的眾矢之的。但是如果放寬眼界、放下偏見，多一些理性思考，很容易能夠看出其背後的無理和荒謬。而這些聲音反而表明了發聲者的蠻橫和淺陋，在人類社會共同面臨疫情威脅的當下尤其是有害無益。

反智的「中國製造病毒論」

蓬佩奧與蒙塔尼耶等人所謂「新冠病毒來自中國武漢病毒研究所」猜測或說法，其實在西方輿論中早已有之，但是因為沒有任何實質性證據，無疑是一種「陰謀論」。這種陰謀論在西方意外獲得了相當的寬容。

但這種陰謀論的邏輯漏洞十分明顯。假設中國製造了新冠病毒，那麼其目的是什麼？首先可以排除的選項就是施加給本國國民，但事實是中國最早遭受新冠病毒的嚴重衝擊，截至4月21日已有4642個中國人為此死亡。如果是為了作為戰爭武器施加給美國，也完全沒有必要先在中國國內經歷一次，再由中國感染者攜帶去美國。甚至也沒有必要感染中國武漢之外其他地區，讓武漢人乘機出國便可。

因此，這種陰謀論最大的盲點和反證就是，無論是公共衛生還是經濟發展，中國同樣遭受了新冠病毒的沉重打擊。

至於「實驗室泄露」的推測，得以成立的必要前提是「實驗室製造出來的」，但是至今沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世衛組織負責人與全球數量眾多的知名醫學專家都支持這一點，所謂「中國製造病毒論」的陰謀論因此顯得相當另類。美國國立衛生研究院院長弗朗西斯•柯林斯(Francis Collins) 引用相關研究成果稱，SARS-CoV-2刺突蛋白與人體細胞ACE2受體的結合水平要遠遠強於目前所有計算機預測的模型，換句話說，實驗室現在還造不出感染力這麼強的冠狀病毒來。

當然，從科學的角度來說，不能排除所有的可能性。那麼，包括美國散佈在全球其他地區的很多病毒研究機構在內的所有相關設施，都應該接受更嚴格的監督，因為同樣無法完全排除此前或未來美國的病毒研究所泄露病毒的可能性。鑑於新冠病毒的巨大殺傷力和威脅性，如果以對人類安全負責的態度來說，確實有必要對從事病毒研究的機構保持警惕和戒心。

成都，技術人員在將用來吸附病毒核酸的磁珠微球分裝進病毒核酸提取試劑盒。（資料圖片）

美國已經是新冠肺炎疫情的「震中」，也是受打擊最沉重的國家之一。截至4月21日，美國官方公開的累計確診787901例，死亡42364例，死亡率約為5.4%。但是也有一些比較發達的國家或地區，例如韓國、德國，以及台灣、香港和澳門，或者傳染態勢被限制在相對較低的程度（韓國4月20日僅有9個新增確診病例），或者死亡率被維持在很低的水平（德國感染死亡率約為3.3%）。就此來說，可以認為新冠病毒是針對美國人的基因來設計的嗎，還是應該歸因於這些國家或地區的政府比美國的表現更值得認可？

此外，美國國內也有不少人聲稱中國在口罩、呼吸機等疫情防治產品上囤貨、炒高價格。這種說法也有無理取鬧之嫌。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）在當地時間3月30日曾抱怨稱，即便紐約已經成為疫情的「震中」，他還要和「其他州，還有聯邦政府爭搶呼吸機。」「現在聯邦應急管理局在50個州中名列前茅，把價格推得高高的。」

的確，中國疫情爆發後，口罩和其他相關醫療用品一度供不應求，價格高漲，不過隨着產能的迅速恢復和更多生產力的投入，已有供過於求的趨勢，再加上中國政府對哄抬價格行為的高壓政策，相關用品的價格再中國並未出現過分增長。而美國醫療設備和用品價格的上漲，更有美國自身的因素。

以口罩為例，紐約、新澤西、康涅狄格州地區的兩大醫療設備供應商之一的Dealmed公司總裁邁克爾•艾因霍恩在4月中旬接受《財富》雜誌採訪時表示，「以前從未涉足口罩市場的組織，如蘋果公司和基金會，以及其它想成為英雄的組織，或是隻想哄抬價格的中間商，都在爭相購買中國口罩。」據報道，「他從同一批中國工廠那裏購買口罩，但口罩購買成本，以及之後面向紐約或新澤西醫院的出售價格，卻在爆炸式增長。」「現在，公司的運輸成本從疫情前的每隻口罩5美分飆升至1.3美元至4美元不等。『這太瘋狂了。』」

中國疫情正逐步緩解。（資料圖片）

其實，普通口罩仍然是低附加值的初級產品，儘管出現了短期價格暴漲現象，生產者所得利潤仍然有限，更多的利潤恐怕被歸入了運輸、銷售的環節，以及投機者的腰包。

在美國的市場經濟之中，出現此類現象本來無可厚非，可是在美國人民共同面對新冠肺炎疫情帶來的生存威脅的時候，這種行為是否依然合乎情理？

美國社會的恐慌與焦躁

美國的累計確診與死亡病例數字自3月中旬至今呈現持續高速增長的態勢，這意味着美國尚未建立起有效的疫情防控機制，甚至是陷入某種程度的無序和未知的危險狀態。美國的疫情還有很多沒有搞清楚的問題，目前的真實情況很有可能比公眾已知的信息嚴重得多，未來的惡化程度也很有可能遠超想象。身在其中，難免會產生恐慌與焦躁的情緒。

不過，美國社會中的恐慌與焦躁情緒，似乎很輕易地被轉移到了中國，美國自身的問題卻缺乏關注與反思。美國式的「自由」「民主」的理念與制度、美國式的市場經濟作為「政治正確」的禁區，不容絲毫質疑，並且得到了近乎一致的遵守。

不論如何，從現實和理性的角度來看，中國的的確確有效和迅速地控制住了疫情，使得本國各項生產、生活秩序得以在安全環境中逐漸恢復。而包括美國在內的西方在應對疫情方面的表現則相對較差，即使提前了解到疫情的巨大危害，也沒有做出更好準備，或是對其無能為力，或為擔心影響經濟，放任疫情在本國的繼續惡化，造成本國民眾的大規模感染與死亡。

因此，美國疫情嚴重的原因更多的在於美國自身，而不是中國。歸罪中國、批評中國、追責中國的美國眾生相，因為忽視了這一基本事實，因而顯得無理、荒謬和反智。