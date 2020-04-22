【新冠肺炎】中央黨校報刊：做好較長時間應對外部環境變化的準備

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球確診病例突破250萬宗。中央黨校報刊《學習時報》周三（22日）發表評論文章稱，國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多。中國防範疫情輸入的壓力加大，經濟社會發展面臨前所未有的衝擊，強調要「做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」。

習近平在4月8日召開的中央政治局常委會會議上強調，「面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。」（新華社）

文章指出，疫情全球蔓延對世界經濟造成嚴重衝擊，國際貨幣基金組織認為，2020年全球經濟將急劇跌入負增長，預計將出現上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。疫情導致海外市場疲軟，全球產業鏈供應鏈持續斷裂，國內一些企業面臨現金流趨緊、市場供求普遍下滑等壓力，多數企業預計上半年營收將明顯下降。在疫情蔓延和經濟下行雙重壓力衝擊下，如何全面成功應對是一場大考。

文章認為，應對外部環境的急劇變化，必須做好充分思想準備，提高運用底線思維的能力。堅持底線思維、增強憂患意識。「在重大危機挑戰面前，我們既要有防範風險的先手，也要有應對和化解風險挑戰的高招，要積極做好各項工作準備，提高化危為機的能力。」

文章建議，一方面，要根據全球疫情快速蔓延變化的形勢，及時調整防範疫情跨境輸入的應對措施。目前境外輸入風險持續增大，本土零星散發病例和疫情局部暴發的風險始終存在，必須高度警惕麻痹思想和僥倖心理，在外防輸入上抓緊、內防反彈上做細。

文章續稱，另一方面要對世界經濟運行的新趨勢進行深入分析、全面權衡，善於從眼前的危機、眼前的困難中捕捉和創造機遇。要建立健全風險研判、決策風險評估、風險防控協同機制，及時進行風險評估，加強相關政策調整力度，對可能出現的最壞情況作出防範準備，把疫情造成的損失降到最低限度。

（《學習時報》）