新冠肺炎｜國際反華情緒升？中國駐丹麥大使：西方不等同國際社會

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球，中國駐丹麥大使馮鐵於周一（20日）接受丹麥電視二台專訪。面對記者提問國際上反華情緒是否呈現上升態勢，馮鐵表示，國際社會並不等同於西方社會，中國與發展中國家、非洲國家有着非常友好的關係。

對於中國在多大程度上應該對疫情負有責任的問題，馮鐵表示，在此危急時刻，國際社會最需要的是團結、合作和協調行動，「我們都在同一條船上」。中國在疫情防控方面作出了艱苦努力和巨大犧牲，同時正盡力幫助其他國家。

中國駐丹麥大使接受丹麥電視二台訪問。（中國駐丹麥大使館網站）

記者又問道，許多人質疑中國政府在疫情初期採取措施是否足夠快，也有人認為資訊受到壓制，致使國際社會不清楚有關情況，中國政府在疫情初期本可以做得更多。馮鐵回答，中國除武漢這個曾經的疫情中心外，其他城市如北京、上海、廣州，幾乎中國所有的其他地區，感染率和死亡率都低。

他反問，「疫情在歐洲和美國如此猛烈爆發，按理它應該先在距離武漢更近的中國其他城市爆發才對呀，但事實卻並非如此。這說明甚麼？你如何解釋這一現象？」

中國駐丹麥大使馮鐵。（中國駐丹麥大使館網站）

修訂數據反映負責任態度

對於法國、英國、澳洲等國政府質疑中國政府發布的資訊和數據，他認為，在疫情爆發初期，有病人未及檢測已病亡，或在家中病亡，因此一些數據不夠全面準確，這也是當前其他國家正在出現的情況。在武漢疫情得到控制後，有機會對有關數據重新檢查，並實事求是地進行了修訂，這恰恰反映了中國政府負責任的態度。

至於國際上反華情緒是否呈現上升態勢，馮鐵指出，首先，中國的形象取決於中國的行為，中國一貫採取負責任的行為。如果從中國的所作所為判斷，應該得到一個客觀的中國形象。其次，中國的形象也取決於傳媒如何報道中國。西方傳媒對中國報道是否客觀、平衡？是否存在偏見？是否具有選擇性，哪些報哪些不報？第三，國際社會並不等同於西方社會，中國在發展中國家、非洲國家的良好形象是西方國家遠遠不能比擬的。

（觀察者網）