【新冠肺炎】駐美大使崔天凱：「逢中必反」的思維讓人深感憂慮

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，當地時間周二（21日）上午，中國駐美國大使崔天凱以視訊形式，參加彭博創新經濟論壇研討會。 他指出，當前輿論中出現「逢中必反」的奇怪現場，並稱這種思維讓人深感憂慮。

除了崔天凱外，當日參加研討會的還有原澳洲總理、美國亞洲協會政策研究院院長陸克文（Kevin Rudd），加州大學聖地亞哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗，德國墨卡托中國研究中心執行主任胡謐空等，多人就中美關係等議題展開討論。

美方官員多次公開批評中國隱瞞新型冠狀肺炎疫情。（資料圖片／新華社）

「中方已盡力做到透明」

崔天凱在研討會上批駁了有關中方早期處理疫情不夠公開透明的說法。他說，這次出現的是一種全新的病毒，幾個月前人們對其聞所未聞、一無所知。應對疫情是一個發現和認知病毒的過程，這個過程需要時間，也遠未結束，科學家對很多方面迄未能做出定論。中方已盡力做到透明，在發現和認知病毒的同時及時同國際社會分享信息。

崔天凱強調，公開透明的目的是為了讓人們了解事實真相、了解科學結論，遺憾的是，當前一些政客只熱衷於推進污名化和無端指責，一些媒體人則熱衷於臆測和散布謠言。

中國駐美國大使崔天凱以視訊形式參加彭博創新經濟論壇研討會。（網上圖片）

「『逢中必反』思維讓人憂慮」

崔天凱又指，當務之急是中美要聯手抗疫。中方幾乎每天都在同美方政、商界和有關州長聯繫，為醫療物資運美等提供便利。截至 4月17日，中方已向美方提供了超過14億個口罩。

崔天凱還提到當前輿論中的一個奇怪現象。他說，當中方最初向美國和歐洲國家提供醫療物資時，有人說中方借此謀求地緣政治利益。當中方在幾周前為確保出口醫療物資質量和符合國際標準出台了一些舉措，有人又開始指稱中方阻礙物資出口。這種「逢中必反」的思維讓人深感憂慮。

美方曾指中方沒有分享病毒信息的目的是想在疫苗開發上搶得先機，並稱中方視疫苗開發為零和競爭。崔天凱回應稱，中方同世衛組織和包括美國在內的各國醫療主管部門充分分享信息。這些全是公開透明的。一些美國公司也正同中方合作開發藥物、探討防護手段及診斷方法等。

崔天凱強調，必須將那些思想狹隘、受自身政治目的驅動的人同兩國人民區別開來。進行污蔑和指責遊戲的人只是少數政客，而自第二次世界大戰甚至更早時間以來，兩國民間就一直保持著非常友好的關係。

崔天凱表示，中國發展不是為了在國際上挑戰或取代美國。（資料圖片／新華社）

「中國佔美國便宜的說法純屬妄言」

崔天凱又指出，中美雙方需要對雙邊關係的根基進行嚴肅的再思考——什麼才是包括中美在內的世界各國面臨的真正威脅？人類社會的真正力量源泉和共同脆弱之處分別在哪裡？共同利益是什麼？基於上述認知，該如何定義中美雙邊關係？他希望希望這場疫情能讓雙方受到教益，充分吸取教訓，在務實和前瞻基礎上發展中美關係。

崔天凱表示，全力構建和提升互信應始終是中美共同努力的目標。為此，美方要認真思考一些根本性的問題。首先，中國有實現自身發展和現代化的權利，這一權利不可剝奪。其次，中國將堅持自己的發展道路，中國道路基於中國自身國情，根植於中國文化，並致力於滿足中國人民的需要。

第三，中國發展不是為了在國際上挑戰或取代美國，這從來不是中方發展的目的。中國對自身在經濟、軍事、科技等諸多方面與美國存在的差距有清醒的認識。他說，「中國發展從不以損害美國利益為代價，所謂中國佔了美國便宜的說法純屬妄言。」

（人民日報）