【觀察】滯鄂台人回家了　兩岸善意「回不來」

在蔡英文政府陷入海軍戰「疫」之際，第四批460位滯留湖北台人日前搭乘「類包機」返台，加上前三批包機，目前累計已有1435位滯鄂台人返台，僅約300台人仍滯留當地，台官方稱將視情況加開「類包機」。然而，從第三批包機轉為台灣單方面宣布、「不涉兩岸協商」的「類包機」，可以看出回來的只有滯留台人，但兩岸善意「沒有回來」。

第二批類包機4月20日、4月21日抵台，許多人已滯留武漢近3個月。圖為抵台後下機接受檢疫。（湖北台灣同胞返鄉救援會供圖）

4月20日、4月21日，從上海起飛的兩架次華航班機，再次被台官方指定為滯留武漢台人的「另類包機」，此次共載回460人，抵台後已全部送集中檢疫所隔離14天。

自武漢封城以降，已有三批包機接返滯鄂台人，第一批是2月3日從武漢起飛的大陸東航包機，載回247人；第二批是3月10日從武漢起飛，華航、東航共同執飛的包機，載回361人；第三批則是3月29日、3月30日兩架次華航上海飛台北桃園的指定航班，共接回367人，也就是第一批「類包機」。

前兩批包機雖然爭議不斷、信任脆弱，但兩岸雙方仍「捏著鼻子」繼續協商，甚至第二批還達成共同執飛的模式，曾被認為「善意回温」。然而，3月中旬開始，大陸疫情走穩，兩岸協商反而倒退，即使3月25日湖北解封，台灣也不願接受共同執飛方案、不願解除滯留台人註記管制，選擇以上海「類包機」接返台人。

第三批武漢台人包機3月29日晚間10時20分左右降落桃園機場。（中央社）

由於無法就近從武漢搭機返台，滯留台人必須跋涉千里赴上海搭乘「類包機」，有人擔心小孩無法長時間戴口罩、染疫風險，選擇包車花十幾個小時到浦東機場。一路上舟車勞頓，有陸配抵達機場後直接累癱昏睡過去，差點錯過登機手續，所以「類包機」又被諷為「累」包機。

值得質疑的是，蔡英文政府此前多次強調「弱勢優先」，卻放棄武漢包機的兩岸協商，選擇讓包含老弱婦孺的數百位台人千里奔波。同時，台灣此前常以「減少移動風險」作為管制的理由，這次又「視而不見」。

事實上，在大陸宣布湖北將解封當下，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，既已解封，滯鄂台人可比照海外地區台人返台規範，但隔天卻轉彎，稱「國家角度」的事情還是要聽台行政院的。

看在大陸眼中，蔡英文政府已經拋棄「防疫專業考量」，選擇「國家、政治」角度看待包機一事。是以，當4月8日武漢解封時，大陸已不再談及包機協商，隔天更借官媒之口強調「武漢包機是封城特殊情況的特殊安排，既然武漢解封，已無協商必要。」而這一天，大陸官方也宣布暫停陸生赴台。

就在4月9日人民日報海外版解讀官方稱「兩岸已無協商武漢包機必要，路障是台官方對台人的註記」，大陸教育部也宣布暫停陸生赴台就讀試點。（教育部供圖）

另一方面，也可看出兩岸民間善意正被迫「禁言」。在協商包機過程中，台商、陸配等滯鄂台人被污名化、歧視，與其他歐美台人相比，明顯雙重標準。

歐美台人可以自由返鄉、居家檢疫，即使不小心確診，也有官員緩頰「母國怎可拋棄他們」、「同胞不要計較」；滯鄂台人則註記管制、集體隔離，即使搭乘包機的上千台人只有一人確診，卻依舊被視為「生化炸彈」。

坦白說，經過這3個月的經歷，陸配或許終於知道，她們在台灣主流社會眼中，並不是「台灣孩子的父母」，也不是「真台灣人」。未來這些在兩岸夾縫中的群體將更不敢發聲，即使心中有萬千辛酸，隔離出關後也只能化做一句「感謝台灣政府」。

大多數滯留台人都只是短期赴鄂探親、旅遊、出差，其中包括許多兒童。圖為滯留當地的小朋友表達想返台上課的心情。（湖北台灣同胞返鄉救援會供圖）

過去四年，即使兩岸官方中斷互動，民間交流維持依舊，然而隨著2019年狂飆的「亡國感」，以及隨著新冠疫情更上一層樓的「反中」氛圍，兩岸民間善意理性的聲音正在減少，雙方誤解並擦槍走火的可能性越來越大。加上接踵而來的陸生中斷效應、ECFA存續危機，都讓兩岸朝着險地疾駛。

面對因新冠疫情加速變動的全球格局，蔡英文政府能否拉住民粹惡龍，緩和兩岸關係，避免台海淪為東亞火藥庫，成為未來四年蔡英文執政的核心議題。