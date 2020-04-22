新冠肺炎｜可承受十次消毒　全國首款可重用醫用防護服獲批上市

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，不少國家的醫院出現一次性防護服不足的問題。近日，全國首款可重用醫用防護服在北京獲批上市，該款防護服可在經過洗滌消毒後，重複使用約10次。

內媒《新京報》今日（22日）報道指，全國首款可重用醫用防護服由北京邦維公司研發生產，近期獲北京市藥監局頒發的二類醫療器械註冊證，成為全國首款獲批上市的同類產品，即將投入到防疫一線。

與一次性防護服相比，可重用防護服在材料組成、生產工藝、服裝結構等方面均存在不同。在材料組成方面，改變了傳統一次性防護服的單層不織布覆膜材料，採用企業自主研發的三層複合材料組成，滿足耐洗滌性要求，有較強的物理機械強度，抗破損能力強，其中斷裂強力及抗滲水性要求達到一次性防護服標準的10倍以上。

企業負責人表示，在生產工藝方面，可重用防護服改變了傳統一次性防護服的一次性不乾膠貼工藝，採用門襟處尼龍搭扣密封工藝，可保證在重複使用清洗後，仍能達到密封效果。

相比使用數小時就需要廢棄的一次性防護服，根據目前的測試，可重用防護服大約可以承受約10次的醫療洗滌消毒，綜合成本節省了三分之一。目前，該企業的可重用防護服的產能可達到月產5000件。

北京市藥監局副局長王福義表示，經過檢測，本次獲批的可重用醫用防護服的斷裂強力、過濾效率、抗合成血液穿透、抗滲水性等關鍵性能檢測結果均高於醫用一次性防護服國家標準。

（《新京報》）