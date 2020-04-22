【新冠肺炎】G20暫緩非洲還債　西方設局「陷害」中國？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，非洲情況尤其受人關注。早前G20峰會宣布自5月1日起，暫緩收取低收入國家的債務還款，持續到今年年底為止。法國財政部長勒梅爾表示，受惠者包括40個撒哈拉南部非洲國家，涉及償還款項達200億美元。

被指右傾的法國新聞網站「Altantico」於4月21日就此刊登署名評論，預計西方陣營會接續提出取消非洲債務，更指此舉是精心對華設下的「陷阱」，而身為G20成員的中國有口難言。

「Atlantico」一文題為〈取消債務有益於非洲，但就打擊為此埋單的中國〉，作者為財經記者Jean-Marc Sylvestre和Aude Kersulec，其中Sylvestre有學術背景，多年來在法國各大電視台以經濟專家的身份亮相。

指「西方退場」迫中國獨力支撐

兩人在文中認為G20暫停非洲國家還款，除了有助於區內各國熬過難關，同時也是設計令中國進退兩難：如果跟從G20建議，中國將會損失金錢、背棄其非洲新客戶和喪失做生意地位；如果不跟從G20建議，中國對非貸款運作的信譽會受損，接下來也是損失金錢。

大批非裔僑民在廣州工作生活，早前引起輿論關注，爆出種族歧視爭議及中非外交風波。（資料圖片）

文章思路頗為跳躍，若從字裡行間猜測補充，作者似乎假設了一點：暫緩還款等於暫停批出新貸款，又等於暫停其他援助渠道，所以中國難以維持對非政經影響力。實則文中也提到，歐盟將對非援助150億歐元，而據法媒報道，法國亦計劃就此撥款120億歐元，如此說來為甚麼中國不可以加以仿效呢？

另一方面，該文認為中方之所以能提出「近乎零息」的優惠條件，同時爭取到以原材料、基建計劃和中企參與為抵押條件，源於西方陣營擔保了非洲國家的公共財政。若果西方完全「退出遊戲」，非洲的債務經濟將會崩潰，而中國因要獨力充撐局面而「中伏」。

作者更認為如西方退場，一則可以減輕非洲國家的負擔，二則奪去區內政府貪污挪用的資金來源。所謂「放棄」非洲是為了幫助非洲，先不說這種講法如何匪夷所思，該文重點實際在於：局部癱瘓對非債務機制，受害最深的是作為最大債權國的中國。

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中國千億貸款佔兩成非洲外債

一邊是說西方陣營吃虧補底，所以中國才可以放心開出優惠貸款條件，另一邊說中國已主導非洲債務經濟，所以西方陣營可以隨意搞局。其間看似自相矛盾，但勉強解說都或者可以講得通，如講補底一面，西方陣營主導的「巴黎俱樂部」，以及多邊機構如世界銀行，早兩三年加總仍持有約4成非洲外債。

可能以為風險攤分了就不算一回事，所以作者進而講搞局一面，就指中國獨力持有超過3分之1的非洲外債，比西方更深陷其中。不過據非洲研究專家周玉淵於年初在《西亞非洲》所發表論文，西方各機構一般估計，中國早兩三年手上非洲外債超過1千億美元，佔總體由兩成到兩成半不等，與文中所言有相當距離。

以最高估算約1430億美元計，對國民生計當然不是一筆小數目，但放諸於經貿外交支出，對中國又是否難以承受的重擔呢？2019年，美國對華貿易逆差為3456億美元，而今年初中美簽訂首階段貿易協議，就規定中國於2年內採購指定範疇的美國商品和服務，總值2000億美元，遠遠超過中國所持的非洲外債。

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法媒：單方面銷債只會便宜了中國

況且文中所講「優惠貸款」也不一定是事實全貌，路透社便引述美國研究機構指：「中國貸款機構提供的優惠較少，貸款寬限期較短，加權平均利率較高，達4.14%，世界銀行僅為2.1%。」最重要的是，中國是有獨立外交的主權國家，簽合約時也有抵押品在手，不是西方陣營自認為設下了「陷阱」，中方就必然掉進去。

法媒間便有不同看法，如被視為較中立的《世界報》便在4月15日社評表示，西方陣營單方面取消債務，就只會方便了中國收債，所以銷債行動必須包括中國在內。該報又稱，中方看似對非「慷慨」，實則從未取消過債務，充其量就是借新債抵舊債，新息率還要比世界銀行為高。

須注意的是，《世界報》與「Atlantico」署名評論表面上看法迴異，但其社論本質也在於表明，這是法國和西方陣營對中國的「邀請」：假如中國希望鞏固其在非洲的慈善形象，就應該接受富裕國家所達成之事，認可取消非洲債務。兩相比較，其實兩篇文章都旨在點明，中國對非影響力可觀，而西方需要找方法應付了。