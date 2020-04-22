新冠肺炎｜中國學者：中企因美國抗疫不力受損　可起訴美政府索償

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國密蘇里州的檢察總長循民事訴訟控告中國政府疏忽等，令疫情導致州內及民眾蒙受數以10億美元計的經濟損失，要求作出金錢賠償。 官媒《環球時報》今日（22日）則報道，有中國法律界人士和學者建議，因美國抗擊疫情不力而遭受損失的中國企業和民間團體，可發起對美國政府的訴訟，主張美方給予相應賠償。

西南政法大學國際法教授朱穎表示，一些因為美國政府抗擊疫情和治理不利而訂單被削減的中國企業，可收集證據，起訴美國聯邦或相應州政府要求賠償。他表示，在美國國內有分部的企業可直接在美國國內訴訟，單純的國際企業也可以在中國中級以上人民法院起訴。

西南政法大學國際法教授朱穎指，一些因為美國政府抗擊疫情和治理不利而訂單被削減的中國企業，可起訴美國聯邦或相應州政府要求賠償。（網絡圖片）

朱穎同時建議，一個更為推薦的方式是，受損企業可通過商會、協會等民間團體，集體向美國政府提起訴訟，「事實上，中國『入世第一案』就是由溫州市煙具協會代表企業出頭打贏了那場反傾銷官司。」

朱穎又透露，中國法律界人士在過去兩周已對中企對美國政府提起訴訟的可能性與風險性進行了研究與評估。他表示，只要有真憑實據和完整的邏輯鏈，中企和民間團體完全有正當理由對美國政府提起訴訟。

報道又引述不願透露姓名的國際問題研究學者表示，由於中國疫情好轉，許多國內企業在2月已經復工，但隨後美國疫情失控卻造成許多外向型公司訂單流失，給中國多地民眾和企業造成大量經濟損失，「從因果關係上來看，美國聯邦政府抗擊疫情和社會治理能力的缺失是導致該國疫情失控、進而導致中國企業利益受損的重要原因。」

根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月22日上午6時38分，美國確診個案增至823,786宗，新增39,187‬‬宗。死亡個案達44,845宗，增加2,707宗。痊癒個案達75,204宗。美國已有4,155,178人接受檢測。

（《環球時報》）