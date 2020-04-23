「中華民國台灣」是什麼？　大陸學者：綠營台獨新花招

2019年1月1日，蔡英文在元旦講話中表示希望北京能夠正視「中華民國台灣」存在的事實；10月10日，蔡英文更說「中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰可以獨佔。中華民國台灣六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色，這就是整個社會最大的共識」。她將中華民國與台灣連結起來，區別過往李登輝的「中華民國在台灣」及陳水扁的「中華民國是台灣」論述。 對此，廈門大學台灣研究院民進黨研究中心主任陳先才認為，所謂的「中華民國台灣」論調，完全是綠營推進「台獨」的新花招，是「台獨」勢力企圖衝撞兩岸的新圖謀。陳先才強調，不能低估「中華民國台灣」對兩岸關係的衝擊力和破壞性。

李登輝與陳水扁都無法讓台獨成真。（AFP）

陳先才在這篇發表於《中評社》發文表示，蔡英文拋出所謂「中華民國台灣」論調，表面上似乎是將台灣內部長期存在的「中華民國」派和「台灣」派撮合在一起，從而形塑台灣內部在所謂「政治認同」上的最大公約數。一直以來，台灣內部的台派與中華民國派是道不同，不相與謀。不過蔡英文借「中華民國台灣」將政治與意識形態高度對立的兩派進行對接與消解，以彌合藍綠及統「獨」衝突與矛盾，鞏固其政治根基，其初衷做派貌似良善。

不過，陳先才認為，從民進黨政府近幾年處理兩岸關係的手法可見，「中華民國台灣」的內在企圖是通過平抑台灣內部分歧的「正當訴求」，來為台灣社會的全面綠化掃除障礙，同時借「反中」「反統」「抗中」助推「台獨」意識在台灣內部氾濫，並對台灣的泛藍、中間與統派形成壓制效應，形塑出一套主導台灣內部的政治正確。

也就是說，「中華民國台灣」並非意在消解台灣的政治與意識形態衝突，而是以企圖以「台獨」意志鉗制其他異見。陳先才強調，「這顯然是意識形態面目掩護下的政治霸凌行徑」。

他表示，「中華民國台灣」是「台獨」論述在當前島內生態下最新版本。2016年民進黨重返執政，實現所謂「全面執政」，對「台獨基本教義派」是一劑強心針。不僅在推進「去中國化」或「漸進台獨」方面動作不斷，而且在放鬆縱容「修憲制憲」等「法理台獨」方面也躍躍欲試。

即便蔡英文提出了中華民國台灣，但要解決兩岸困境，重要的仍是表現善意做實事，伺機建立雙方互信。（陳鄭為／多維新聞）

該文認為，民進黨政府刻意將「中華民國」與「台灣」並稱，不是要追求兩岸連接，反倒是要使台灣進一步靠攏「台獨」，是李登輝所謂「中華民國在台灣」論述的新階段，是邁向「法理台獨」的重要準備。

事實上，台灣內部對「中華民國台灣」也有過討論。蔡英文在2020年大選後接受BBC專訪時說「我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國（台灣）」，就有論者質疑台灣是否已經正式改了「國號」？然而總統府發言人丁允恭當時表示，在國際上以中華民國（台灣）、台灣稱呼早已行之有年，也是避免常有混淆兩岸的做法。他批判所謂蔡英文片面改變現狀的言論不僅是胡亂指控，也是對國際現勢的無知。