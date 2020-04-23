【脫貧攻堅】習近平陝西調研　罕見「五級書記」同框有深意

國家主席習近平近日到陝西調研，他在4月21日到平利縣女媧鳳凰茶業現代示範園區調研期間，一張「五級書記」同框的照片引發外界關注。

該張照片由新華社記者拍攝，在畫面中，習近平面帶微笑，向正在工作的茶農們迎面走來。在他身旁的，是陝西省委書記胡和平、安康市委書記郭青 、平利縣委書記鄭小東、蔣家坪村黨支部書記羅顯平。從中共總書記，到村黨支部書記，同時出現在產業扶貧第一線。

一個多月前，習近平主持召開中共十八大以來脫貧攻堅方面最大規模的會議，中西部22個向中央簽了脫貧攻堅責任書的省份一直​​開到縣級。在那次會上，習近平說：「脫貧攻堅越到最後越要加強和改善黨的領導。各級黨委（黨組）一定要履職盡責、不辱使命。」「時間一晃就過去了，上上下下必須把工作抓得很緊很緊。」

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中共高層近期開啟地方調研模式。繼習近平赴陝西的消息披露後，中紀委書記趙樂際赴甘肅調研的消息也獲得公開。趙樂際此次調研期間則強調：紀檢監察機關要在繼續做好疫情防控監督的同時，着力加強決戰決勝脱貧攻堅各項政策措施落實的監督。

2020年是中國脱貧攻堅最後一年，又受到新冠肺炎疫情影響，中共在扶貧時間和扶貧質量上都必須加快節奏。趙樂際的此次調研無疑從思想和行動上再加一把鎖，以確保保質、保量、按時完成脱貧攻堅。

（綜合報道）