新冠肺炎｜早餐吃不吃粥引論戰　央視：不喝粥是民族千百年追求

上海新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」，這樣的說法引發論戰。有人認為這是對中國傳統食物的詆毀，甚至批他「崇洋媚外」。 官媒央視旗下《央視網》今天（23日）刊文支持張文宏的觀點，除了從營養學角度剖析，更強調不喝粥是中華民族千百年來的追求，喝粥的傳統背後則是民族的千年飢餓記憶。「早餐不要吃粥，意味着中國人告別了飢餓的歷史，迎來了豐衣足食的現代生活。」

面對網民質疑，張文宏周二（21日）曾回應表示，他仍堅持「不能喝粥」的說法，針對病毒的抗體產生，全部要靠蛋白質，「靠粥和鹹菜就麻煩了」。

央視網在文章中指出，研究顯示，米飯是高血壓、糖尿病等慢性疾病的誘因，浸泡、增加水量以及延長蒸煮時間，都會加快米飯的澱粉消化速度和導致餐後血糖反應明顯上升。所以，米飯不健康，粥更不健康，是確切的科學事實。

有網民認為，牛奶、三文治等都是西式食品，粥是典型的中式食物，所以提倡飲牛奶、不建議吃粥就是「崇洋媚外」。（視覺中國）

文章稱，張文宏的話並不是崇洋媚外，而是滿滿的正能量。「這番話的背後，要追尋起來，會令人在感到沉重之後，又感到自豪的。」

吃肉吃蛋也是傳統 但以前不能「想吃就吃」

文章指出，實際上，中國人吃肉吃蛋也是傳統。現在南京博物館裏存放着西周時期的雞蛋，距今已經約有3千年歷史。但回顧中國數千年的歷史，中國人放開吃雞蛋，卻是在改革開放後。目前，中國已成為全球第一大雞蛋生產國，一天能吃掉10億個雞蛋，2011年雞蛋人均佔有量為18kg，遠高於全球平均的9.3kg，僅次於日本19.4kg，居世界第二。

文章又指，中國人放開吃肉也是在改革開放後。60年前，中國人年均肉類消費水平是4公斤，2008年全國人均肉類佔有量上升到54.8公斤，從憑票定量買肉到「想吃就吃」，中國人均肉類消費60年來增長了近13倍，折射出百姓生活水平的極大改善。與之相對的是，中國人吃的米飯變少了。2018年，城鎮居民人均糧食消費量110.0公斤，比1956年下降36.6%。

張文宏建議孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如每天早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」。（中新社）

不吃粥代表告別飢餓歷史

文章就此推斷，少吃飯，多吃肉一直是中國人的追求，只要能實現，人們立刻會做出選擇。「我歷經千辛萬苦，才爬到食物鏈的頂端，你卻叫我不吃肉。同樣的，為了不喝稀的，中國人歷經千辛萬苦，現在，一句不喝粥怎麼就成了反傳統？」

文章最後指，吃肉吃蛋比喝粥好是客觀的科學事實。喝粥的「傳統」背後是民族的千年飢餓記憶。早餐不要吃粥，意味着中國人告別了飢餓的歷史，迎來了豐衣足食的現代生活，「這才是樸素的愛國主義」。

（央視網）