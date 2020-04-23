【新冠肺炎】法國傳召中國大使表不滿　一篇網文掀「戰狼」爭議

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4月12日，中國駐法國大使館在官網刊文，題為〈把顛倒的事實再顛倒過來 ——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察（之四）〉，內容引起爭議。4月14日，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）召見大使盧沙野，指館方部分公開言論並不符合中法兩國關係。

4月22日，館方就文中爭議刊登澄清說明，指12日所刊原文遭媒體「歪曲解讀」部份內容。

直斥西方「看不得中國取得抗疫勝利」

原文在大使館官網刊登，由「一名中國駐法國使館外交官」匿名發表，通篇主旨和論調可見於以下節錄：

（西方一些媒體、專家和政客）看不得中國取得抗疫勝利，通過製造『中國延誤疫情論』和『中國掩蓋真相論』，把中國描述為造成全球疫情大流行的罪魁禍首，似乎中國成功控制疫情是罪大惡極；而西方國家輕視疫情危害性，拖延採取防控措施，導致現在疫情失控，卻成了天經地義、心安理得之事。

駐法國大使盧沙野。（資料圖片）

為何事隔多日後駐法使館出文鳴冤呢？按其澄清聲明，第一個重點是原文有關世衛總幹事譚德塞的描述：「由80多位法國議員連署聲明支持的台灣當局甚至用『黑鬼』字眼來攻擊譚德塞。」館方認為法媒「歪曲解讀」此句為：「80多位法國議員支持台灣當局，在連署聲明中用『黑鬼』字眼來攻擊譚德塞。」

法國議員支持台灣侮辱譚德塞？

館方的意思是，種族語言歧視譚德塞的是「台灣當局」，而刊文支援台灣的是「法國議員」，兩者是不同的事。不過台灣外交部不見得用過「黑鬼」之類字眼，而館方的「證據」就只是譚德塞所言，他本人也未就以下公開控訴再作解畫：「（台灣）知道有人對我發起個人攻擊的行為，而且他們也不否認參與其中。」

其次，如果兩者是不同的事，又何苦將兩件不相干的事合併到同一句句子呢？館方還要不加逗號地寫成中文長句，連帶標點符號合共35字。如果按法文版字句順序翻譯，意思大致如下：「台灣當局，獲得多於80名法國國會議員聯署聲明的支持，甚至使用『黑鬼』一字來攻擊他（譚德塞）。」

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單看中文長句，館方意思已是法國議員為虎作倀，支持有種族歧視之嫌的「台灣當局」，再看法文版本，同樣不點出聯署在於支持台灣參與世衛，更將議員支持一事夾在句子中間，與種族歧視指控並列，難怪法國傳媒會看成了另一個意思。事實是原文接下來劈頭就質問：「不知這80多名法國議員作何感想？」

用「EHPAD」一詞是否影射法國？

另一方面，駐法使館在澄清聲明表示，原文「關於『養老院』的描述」泛指「其他歐洲國家的報道」，「並不涉及法國」。事緣該文說「我們看到在西方國家」有諸多亂象，其中包括：「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死資……卻未見西方主流媒體大量報道，深入調查，揭露真相。」

單看中文版，「養老院」就只是泛指護理機構，但在法文版中使用「EHPAD」作翻譯，該縮寫詞彙就可以特指法國國家護老院制度。正如館方所言，法媒指稱法國國外的護老院時，也不考慮是否如法國般由官方督辦、公私合作，通常都一概使用「EHPAD」一詞。

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為甚麼法媒會對號入座呢？一來法國護老院確實爆發大規模感染，病亡人數可觀傳媒本來就追擊政府管理不力之責，情況尤如「國殤」；二來發表文章的是「一名中國駐法國使館外交官」，用法文寫出其「觀察」，而且文中批評「西方國家」的護老院之後，下一段就立刻點名質疑法國議員為何支持「台灣當局」。

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使館為何要「大炮打蒼蠅」？

視之為義正辭嚴也好，鬥嘴鬧交也罷，「戰狼外交」的壞處同時也是好處。在疫情爆發其間，駐法使館一直不斷重覆中方盡責、西方偏頗的論調，在所駐國的新聞市場上卻沒多大吸引力，等到是次混合了種族歧視指控、點名批評議員、疑似影射法國等原素，終於獲得法國政府關注，成為法媒一日半日的焦點之一。

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即使法國政府傳召大使，小小風波大概不會影響到中法關係大局，法國仍會在華搶購防護物資批評中國也止於稍有微言一貫過去對華的務實溫和態度。有見此及此，假設館方知道法國有言論自由，而疫情其間傳媒和政客都忙於炮轟本國政府，褒貶中國僅是四五線題目，那為甚麼還要「大炮打蒼蠅」呢？

或者對館方而言，鬧上了當地新聞又不會有長久損害，例如新近的澄清已引不起法媒關注，同時強硬言辭又可以「出口轉內銷」，在防火長城之內獲得嘉許和掌聲，作為「工作成果」。至於對國民而言，假如「戰狼外交」就只是「過火表態」，那可能要反思這種做法是對國家有利，抑或只是對發表這些言論的人有利。

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