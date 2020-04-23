【新冠肺炎．觀察】習近平陝西調研　釋放了甚麼信號？

4月20日至23日，中共總書記習近平抵達陝西省，開始一系列調研考察活動。這是2020年2月以來不足三個月時間內，習近平第5次基層調研，也是第3次離京調研。如此高頻率的公開活動相當少見，不過在新冠肺炎疫情的衝擊之下，或許有展示高層態度和穩定人心的用意。

習近平在2月10日於北京的街道小區調研了新冠肺炎疫情防控相關工作，3月2日在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作，3月10日飛往疫情重災區湖北省武漢市考察和指導疫情防控工作，3月29日至4月1日在東部浙江省考察疫情並推動復工復產，4月20日又移步西部省份陝西。

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從2月10日至4月23日，約有兩個半月時間，習近平5次調研活動，節奏明顯快於以往。作為中國的國家領導人，在疫情發生後的高頻次露面，有助於直接了解社會狀況，展現中國高層的態度，以及穩定人心。

另外，同樣由於疫情的原因，國際社會的外訪活動大多取消，這也為各國領導人騰出了更多的時間，可以更聚焦於國內疫情防控。

習近平的四次調研，從一個側面展現出了中國疫情形勢的變化，以及中國高層防控疫情政策的相應調整。特別是3月末4月初對浙江省舟山港碼頭、汽配模具園區等處了解復工復產情況，說明了中國疫情政策從以防控為中心到到防控與復工復產兼顧的調整。

而此次對陝西省的調研，又釋放了怎樣的信號？

一般情況下，習近平的國內考察調研活動都會涉及多個領域。據報道，習近平在20日到了商洛市柞水縣的秦嶺牛背梁國家級自然保護區，考察秦嶺生態保護情況。當天，習近平又到小嶺鎮金米村了解脱貧攻堅情況，次日又到安康市平處縣老縣鎮某社區考察。可見，生態環境保護與脱貧攻堅是習近平這兩天行程的兩個主題。

第三日，也就是4月22日，習近平又去陝西省的省會西安，考察調研了陝西汽車控股集團有限公司、西安交通大學、大唐不夜城步行街，據報道是為「了解企業復工復產和社會生活秩序恢復等情況」。

在汽車企業，習近平稱「製造業是我們經濟的命脈所繫，我們國有企業是生力軍、主力軍，在復工復產方面要起到這個作用」；在大學，習近平着重提及由1956年交通大學從上海遷往西安提煉出來的「西遷精神」；在街道，則主要是為了解商業活動恢復經營和社會生活秩序恢復情況。

習近平在陝西考察時強調，要扎實做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，全面落實保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉任務，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

目前復工復產與社會生活秩序恢復，是當下中國治理越來越重要的着力點。習近平表示，「（要）在常態化疫情防控中全面推進復工復產達產，恢復正常經濟社會秩序」。值得注意的是，「全面推進」是新近使用的詞語，而在疫情防控初見成效時，使用的是「適時啟動」，後來變成了「積極破解」，再到現今的「全面推進」，一定程度上反映了中國在復工復產政策上的調整。這也說明中國疫情形勢的逐漸好轉。

4月21日，中國人力資源和社會保障部指出，目前就業形勢較往年更加嚴峻，中國今年第一季度城鎮新增就業229萬人，同比減少95萬人，3月份環比降幅收窄。圖為福州堂食餐飲轉戰外賣，員工正在打包餐盒。（中新社）

據悉，截至4月14日，中國規模以上工業企業平均開工率已達99%，人員復崗率達到94%。可以說，中國工業產業大體已經恢復。至於農業方面，中國一季度第一產業增加值下降了3.2%，主要是由於非洲豬瘟疫情導致畜牧業減產，而農業生產整體形勢相對良好，糧食價格一度波動之後已經轉趨平穩。

與此同時，服務業恢復情況尚不樂觀。據4月17日中國統計局信息，3月份中國服務業生產指數下降9.1%，而1-2月份，規模以上服務業企業營業收入已經下降了12.2%。中國的影院、商場等人員較集中的服務業單位仍被限制營業，再加上國家內部人口流動並未完全放開，服務業也更受拖累。當然，這在一定程度上也是因為服務業的恢復更容易增加疫情傳播與反彈的風險。而隨着中國國內疫情的繼續好轉，以及此番習近平在陝西鼓勵「社會生活秩序恢復」，服務業也可能會很快迎來好轉局面。