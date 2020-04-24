【新冠肺炎】非媒述評「排非」風波　竟涉中國外交官進軍牆外？

4月中，有廣州防疫人員被指從酒店公寓強行帶走3名尼日利亞人，加以強制隔離及收繳護照，其間尼國總領事到場介入，雙方一度爭持。該事件連帶內地各種「排非」爭議，引發了公關危機，非洲各國和非盟均一致對中方表達不滿。

事件討論延續至今，南非《郵報—前衛周報》（Mail & Guardian）於4月22日發表新聞述評，題為〈中國的非洲難題〉，讀者可從中一窺非洲視角，也可約略看出當中國外交官翻過防火長城，在牆外遭遇甚麼挑戰。

非洲領袖希望事件告一段落

該報道綜合各方專家意見，指廣州事件「非常不可能」改變中非關係的發展方向。確實中國在非沒有以百年計的殖民歷史，個別衝突難以觸發朝野反殖浪潮，而且非洲有超過50個國家，各國族群組成、歷史文化和政經利益並不一致，講到要提升至集體抗拒某一對象，目前都看不出有任何跡象。

4月23日，南非德班的示威者抗議，要求官方就食物、消毒用品和口罩供應，給予支援。（路透社）

報道亦指出，非洲領袖希望廣州事件告一段落，尼日利亞政要也說所有事情均已解決。文中又引述新聞資訊網站「中非項目」創辦人歐瑞克（Eric Olander）的判斷：「（如果選擇與中國持續爭拗），可能會損害其他方面的國家計劃，如貿易、防堵新型冠狀病毒和債務減免均依賴於中國。」

中國在是次疫情即展現其雄厚政經資本：有代理人如阿里巴巴主席馬雲捐獻物資，也有代理國如埃塞俄比亞主持押運事宜，官方代表則居中協調和適時亮相。上述報道則點明，中方在非影響力已由經濟建伸至文教，如在各國開辦孔子學院，同時又邁向政軍合作，如中非聯手於華為、世衛和新疆各爭議抵制美國立場。

互聯網現象促「#ChinaMustExplain」

總體而言，報道主旨亦是一般公論：廣州事件頗為損害中國形象，但不見得會動搖中非關係大局。不過文中也引述了奧斯陸和平研究所（Peace Research Institute of Oslo）研究員Ilaria Carrozza的有趣看法：就廣州非裔僑民處境，種族歧視指控不是新奇事，但非洲領袖公開直率地表達關注，就導致對華反彈更大。

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為何被視為親華的非洲領袖會高調表態呢？事緣廣州事件傳到防火長城之外，疑似相關影片瘋傳，顯示非裔僑民流落街頭，而市內食肆如麥當勞更張貼告示，表明不做黑人生意。繼而Facebook和Twitter上廣傳有種族歧視之嫌的中文微博留言截圖，圖上附有英文翻譯，就更加引發群情洶湧。

廣州事件化為互聯網現象，聚集起可觀輿情，「#ChinaMustExplain」（中國必須解釋）一度在Twitter成為熱門標籤，部份網民更要求驅逐在非中國人，並解除中國與非洲各國之間的眾多經濟聯繫。歐瑞克便認為：「我們看到社交媒體的強橫力量，迫使非洲領袖採取行動，比起此前他們可能的反應更迅速。」

由「美國源頭論」到「科學驗證」

Carrozza的看法就不止於此，她認為廣州事件鬧大，與中國官員進軍牆外社交媒體不無關係，「始料不及地」促使他們面對非洲領袖的迅速抗議：「隨著中國領導分布於媒體平台，藉此宣傳其官方敘事，他們無可避免地曝光於更多審視，（這些審視）甚至會來自通常表達對華較友好意見的國家。」

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近月中國外交部官員在Twitter上尤為活躍，如發言人華春瑩和趙立堅就特別受人注目，就疫情責任與海外各界唇槍舌劍，講防守則駁斥「中國負責論」，斥責西方政府企圖推卸責任，講進攻則提及「美國源頭論」之類看法，如趙立堅就截取網文和美國公衛官員言論，在其官方認證的Twitter帳戶要求美方解釋。

贊賞官員「敢於亮劍」，或是戲稱為「戰狼外交」，進軍牆外平台其實是個學習過程。從動員一面看，刪除反面留言、封鎖敵對帳戶、召集己方人馬等等已見諸於其帖子操作，至於掌握牆外輿情，就似乎進度較慢，較顯著的改變就只是「美國源頭論」引起反彈後，包括趙立堅在內的中方官員都相繼重申，一切有待「科學驗證」。

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