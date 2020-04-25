【觀察】「政治考量」正在成為當前台灣防疫最大破口

台灣自今年1月中旬「發覺」武漢地區有原因不明、被隔離治療的肺炎病例以來，因為「政治考量」及早對大陸地區展開針對性的境管措施，強制當時仍在台灣旅遊的陸客團中斷行程返回大陸，加上島嶼天生的防疫地理優勢、2003年「嚴重急性上呼吸道症候羣」（SARS，大陸稱「非典型肺炎」）的教訓及「好運氣」，不容否認到目前為止，台灣的2019年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情仍「可防可控」，台灣網絡言論甚至有「仇中意識型態救了台灣」相關說法。

台灣海軍敦睦艦隊成為台灣防疫破口，因政治考量顯得「有苦難言」。（台軍聞社）

不過，當下台灣因為海軍敦睦艦隊爆出「感染源不明」疫情，自4月18日發現3例以來，到4月24日止已增加為30例，成為一個重要轉折點，從台灣海軍、流行疫情指揮中心及各地方政府的種種反應，可以說，「政治考量」恐怕正在成為當前台灣最大防疫破口。

位於輿論風暴中心的無疑是海軍，包括泊靠帕勞（Palau）岸訪3天行程的防疫作為、帕勞方有無人員應邀登艦，返台途中有無執行「機密任務」以及返航途中有無隱匿「發燒」病例、通報不實，乃至於官兵返台後，由誰下令不必進行新冠肺炎普篩就能離艦休假等等質疑。

雖然蔡英文下令「誠實以對，勇敢承擔」，並以「國軍的事就是我的事」向台灣人民道歉。不過，台灣海軍面對輿論諸多疑點，可說是「被打臉到哪裏，才說到哪裏」，包括艦隊官兵於帕勞上岸交流時沒有全程戴口罩、有邀請帕勞方人員登艦及艦隊返程時實施不怎麼敏感「機密任務」的太平島防衛演訓等，前言不對後語，擠牙膏的澄清質疑，稱不上「誠實以對」外，更可看欲蓋彌彰的「政治考量」，破壞自身誠信之餘，還使得台灣海軍公布的「疫情調查」陷入「信者恒信，不信者恒不信」的尷尬處境。

因為「政治考量」，陳時中反而成為許多地方政府「超前部署」的「掣肘」。（中央社）

另一個處境尷尬的，則是已被「神化」的流行疫情指揮中心指揮官陳時中，海軍遠航訓練爆發疫情，後續種種發展，揭穿了他的「指揮權」，其實並不全面，甚至也得屈服於「政治考量」之下。

如敦睦艦隊召回700多名官兵時，並未尋求疫情指揮中心意見，擅自決定於「可及性高」的、遍及台灣西部各縣市的10多處地點集合，以致人口密集、活動頻繁的知名商圈也成集合地點；曝露陳時中的「指揮權」有其侷限，以及可能成為民進黨政府「犧牲打」的「政治考量」。

又如本次敦睦艦隊近半官兵設籍海軍重鎮高雄市，高雄市長韓國瑜為求謹慎進行「足迹調查」，並欲依《傳染病防治法》對不配合官兵祭出重罰，陳時中卻在疫情指揮中心記者會中站在韓國瑜的對立面，指「不是法定義務」，形同公然鼓吹官兵不配合高雄市政府調查。不過，疫情指揮中心公布敦睦艦隊染疫的30名官兵中的第29例，赫然就是抗拒高雄市政府足迹調查官兵其中一員，體內已有抗體確又再度感染的特殊案例，反證韓國瑜清查官兵足迹並非杞人憂天，以及陳時中的「政治考量」。

台灣行政院長蘇貞昌多次強調，台灣因有效控制疫情，備受各國肯定。（中央社）

台灣海軍擠牙膏式的「層層設防」，以及陳時中的「指揮不力」，逼得新北市、台北市、台中市、高雄市等縣市首長「超前部署」，開始進行「封城演練」、「封城兵推」，甚至民進黨執政的桃園市及台南市也有意跟進，在在都顯示對疫情指揮中心的「指揮」信心已有動搖。

表面上是敦睦艦隊「輕忽」、「隱匿」使得台灣過往立基於「政治考量」的防疫「好成績」產生破口，然而，軍人以服從為天職、艦隊依令而動，發生疫情要釐清「感染源」，其實並不難，難的是因為「政治考量」，讓台灣海軍因而「有苦難言」；防疫有標準作業流程，不外阻敵於境外、消除可能感染源、減少社區傳播可能性及確保有足夠資源救治病人並保護醫療體系，本應是疫情指揮中心「指揮」各地方政府施行，如今地方政府「超前部署」演練，指揮中心反成為「掣肘」，無非也是因為「藍、綠之分」的「政治考量」。

質言之，敦睦艦隊染疫確實是當下台灣疫情會否急轉直下的最大挑戰，但探討其何以成為防疫破口及歷時一週仍無法查清「感染源」，究其根本，原因只有一個，就是「政治考量」。

若台灣防疫的「好成績」最終毀於「政治考量」，那將是最大的諷刺。