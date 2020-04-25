網信辦專項行動嚴打惡意營銷號　官媒斥營銷號追逐流量陷病態

國家網信辦表示，24日起，將組織各地網信部門開展為期兩個月的網絡惡意營銷帳號專項整治行動。 《人民日報》25日發表評論文章，稱惡意營銷帳號的運營者，對流量的追逐已陷入病態，它們的一些行為不只違規，還涉嫌違法犯罪。

近期網絡營銷號事故頻發，如「華商太難了」系列文章，以及「多國渴望回歸中國」等文章均在網上引起廣泛關注。

國家網信辦稱，部分網絡帳號惡意營銷，有的無中生有造熱點，引發社會恐慌；有的冒用權威人士名義，發佈謠言誤導公眾；有的炮製聳人聽聞標題，引發群體焦慮和不安；有的惡意篡改黨史國史，鼓吹歷史虛無；有的詆毀抹黑英雄烈士，消解主流價值觀；有的大打色情擦邊球，影響青少年身心健康；有的敲詐勒索，侵害企業或個人合法權益。

國家網信辦表示，24日開始，將組織各地網信部門開展為期兩個月的網路惡意行銷帳號專項整治行動，進一步聚焦突出問題，壓實主體責任，加大懲治力度，對問題嚴重、影響惡劣的網站平台、帳號及相關責任人依法依規嚴肅處置，並向社會公眾通報處置結果。

《人民日報》25日就此發表評論文章，稱這些惡意營銷帳號的「套路」，已經犯了眾怒，依法清理相關文章、關停帳號，既是為了營造清朗網路空間，也是維護公共利益、捍衛法治尊嚴的現實要求。

文章又強調，一些惡意營銷帳號對流量的追逐已陷入病態，它們的一些行為不只違規，還涉嫌違法犯罪。文章說，實現有效治理，還需要平台盡責，只有壓實主體責任，加大懲治力度，平台主動發力盡力，實現精准管理，才能有事半功倍之效。