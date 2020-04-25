央行報告：中國城鎮家庭住房擁有率96%　淨資產均值289萬元

中國人民銀行調查統計司城鎮居民家庭資產負債調查課題組於2019年10月中下旬在全國30個省（自治區、直轄市）對3萬余戶城鎮居民家庭開展了資產負債情況調查，其調研報告於24日發布。報告顯示，內地城鎮居民住房擁有率達到96.0%，家庭淨資產均值為289.0萬元。

據調查報告，中國城鎮居民家庭戶均總資產317.9萬元（人民幣，下同），資產分佈分化明顯；家庭資產以實物資產為主，住房佔比近七成，住房擁有率達到96.0%；金融資產占比較低，僅為20.4%，居民家庭更偏好無風險金融資產。

4月17日，山西省太原市，消費者在超市收銀台結賬。（中新社）

報告指，城鎮居民家庭負債參與率高，為56.5%，負債集中化現象明顯，負債最高20%家庭承擔總樣本家庭債務的61.4%；家庭負債結構相對單一，負債來源以銀行貸款為主，房貸是家庭負債的主要構成，佔家庭總負債的75.9%。

報告指，城鎮居民家庭淨資產均值為289.0萬元，分化程度高於資產的分化程度。與美國相比，中國城鎮居民家庭財富分佈相對均衡（美國淨資產最高1%家庭的淨資產占全部家庭淨資產的比重為38.6%，中國為17.1%）。

報告指，中國城鎮居民家庭資產負債率為9.1%，總體穩健，少數家庭資不抵債；居民家庭債務收入比為1.02，略高於美國居民水準（0.93）；償債能力總體較強，償債收入比為18.4%，居民家庭債務風險總體可控。

報告強調，中國需關注兩方面問題：一是居民家庭金融資產負債率較高，存在一定流動性風險；二是部分家庭債務風險相對較高，主要表現在以下幾個方面：部分低資產家庭資不抵債，違約風險高；中青年群體負債壓力大，債務風險較高；老年群體投資銀行理財、資管、信託等金融產品較多，風險較大；剛需型房貸家庭的債務風險突出。