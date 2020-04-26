【新冠肺炎】「罷韓」在即　韓國瑜為何公然忤逆蔡英文政府？

4月25日，台灣中央流行疫情指揮中心於下午二時舉行新冠肺炎例行記者會。會中，指揮官陳時中表示，台灣新增一例確診案例，仍是日前敦睦艦隊上之實習生。截至目前為止，敦睦艦隊所確診的病例已有31人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,865人，其中534人為居家隔離對象，已採檢173人，154人為陰性，其餘檢驗中，而有1,331人為自主健康管理對象。

敦睦艦隊恐成為台灣防疫的缺口，為此中央流行疫情指揮中心持續「亡羊補牢」。但防疫工作也因為韓國瑜公然「逆時中」而染上政治味。「逆時中」指的是韓國瑜以地方首長之姿，但卻在防疫工作上有三個地方和中央的指令不一致。

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首先，韓國瑜在4月23日宣布，面對敦睦艦隊衍生的疫情「大破口」，高雄市將於五月三日上午進行「兵推」，將在市府四維與鳳山兩處行政中心模擬大樓出現染疫者後如何處理，他特別強調是實兵操練，不是紙上作業。

而台灣的防疫工作應該是地方配合中央的指令，才不會出現「好倉馬車」和浪費醫療資源等問題。中央已擬定三階段整備方案，分別是過渡期丶警戒期和管制期，封城是最後階段手段，中央方示方案有待和地方討論。而雖然敦睦艦隊的確診病例已達31人，但因為這幾天的確診人數都在個位數，因此指揮官陳時中認為目前台灣還在第一階段過渡期初期。雖然韓國瑜的做法在這點上和中央有些不一致，不過他並沒有嚴格禁止地方政府可以自行演練做最佳準備。

其次，由於海軍敦睦艦隊磐石艦上的確診病例官兵，返台後至少有9例的足迹在高雄市，這讓高雄市長韓國瑜以防疫為由，揚言對高雄4,000名醫護與5,000多名公務員進行篩檢。

陳時中對於韓國瑜揚言篩檢醫護人員的說法倒是給予「軟釘子」，陳時中於4月24日的記者會上針對高雄市擬普篩醫護表示，「普篩結果可能受偽陰性偽陽性干擾，且不應用公務防疫物資採檢，以免影響防疫整備餘裕，防疫作為應以科學檢視」。言下之意，韓國瑜的做法嚴然不夠「科學」，而普篩結果若受偽陰性偽陽性干擾，地方擅自公布也恐引起恐慌。

最後，高雄市長韓國瑜自行公布疑似症狀者的人數，被外界質疑，作法可能不適當。韓國瑜在4月25號自行發佈，高雄市有19人出現疑似新冠肺炎症狀，有5人正在檢驗中。

對此陳時中認為，「雖然於法來說，沒規定不能講，但把數字全公布出來，對防疫沒有幫助，只是讓大家心慌慌。」由於確診病例和疑似症狀在流行病學上的意義差異甚大，因此公布疑似感染者的人數似乎對於防疫沒有幫助，更會造成民間恐慌。不過目前台灣的《傳染病防治法》的確沒有規定不能公布疑似症狀感染者，但若擅自公布確診者則有違法問題。

韓國瑜罷免案將於6月6日投票。（中央社）

韓國瑜恐面對三點質疑

韓國瑜在防疫工作上恐面對三點質疑。首先是未和中央一致，再者是缺乏專業考量，最後是恐惹民怨。

行政院副院長陳其邁背景是醫學專業，碩士是台大公衛所，他認為韓國瑜的在未來的做法最好是「順時中」，他表示「我相信我們的專家會議裏面，會做疫情最好評估跟判斷。也許順着疫情指揮中心做法，是一個比較一致性的做法。」他也重申，防疫來講，中央跟地方一致的採取措施比較重要。

外界認為韓國瑜有意借疫情破口來表現一番成為「高雄陳時中」，透過防疫作為拉抬他的支持度，這樣比較有底氣能夠面對接下來6月6日將舉辦的「罷韓」投票。不過，外界也有意見認為韓國瑜敢公然「逆時中」顯示他是真心考慮民眾的健康福祉。無論如何，韓國瑜的所做所為和其用意也將一定程度反應在「罷韓」投票的結果上，只能留待時間來檢驗。