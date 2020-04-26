【新冠肺炎】CGTN劉欣赴武漢採訪　回擊特朗普對中國死亡率質疑

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，早前中國湖北武漢市修正當地在疫情中的死亡人數，從2579宗改為3869宗，上修幅度高達近50%。美國總統特朗普就此在Twitter發文，指中國因疫情實際死亡的人數遠高於官方公布的數據。 對此，中國環球電視網（CGTN）主播劉欣到訪武漢並拍攝一條短片，採訪在武漢的外國留學生及醫護人員，介紹中國如何做到超低新冠肺炎死亡率，以回擊特朗普的說法。

劉欣在微博上載相關片段，並寫道，美國總統最近突然琢磨起中國新冠肺炎死亡率看起來太低，但中國防控工作的嚴密和細緻，中國老百姓的自覺，他恐怕永遠想象不到，也不會真的願意了解。

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影片中劉欣介紹，自己到訪武漢科技大學，該校幾百名國際留學生無一感染新冠肺炎，學生和老師受訪時顯示出一種共識，即嚴格的隔離措施是必要的，這樣可以保護每一個人。有幾周情況十分嚴峻，學生們都不能離開宿舍。雖然這很難，但最後，他們大部分人都理解這樣做的必要性，並堅持下來。

劉欣說，這件事可以反映為何中國的新冠肺炎死亡率如此低。武漢嚴格封城整整76天，「不是那種你想待在家裏，就待在家裏，想出門也可以出門的那種封城」，封城的大部分時間，人們必須待在家。然而美國有些人仍然要出去工作，有些人反對居家隔離，有些人不戴口罩。在武漢，戴口罩幾乎是一種本能，不戴口罩出門會感到奇怪，「正是這種保護自己也保護他人的自覺，真正阻斷了病毒傳播」。

到訪武漢醫生：多部呼吸機閒置 已不需要使用

劉欣續指，她還到訪了武漢幾名醫生的辦公室，桌上閒置了大概15到17部呼吸機，醫生表示現在並不需要這些機器了。

劉欣說，中國從來沒有討論過群體免疫的問題，也沒有爭論過是保經濟還是救人命，且救治是免費的，她看到醫院有病人去「結帳」，詢問之下才得知原來是要退回一開始的繳款。此外，中藥也發揮作用，在一些輕症患者身上僅使用了中藥治療，這是中國特有的優勢。

劉欣最後說，美國和歐洲等西方人士可能難以理解中國政府部門和居民之間的信任，她隨機採訪了街頭幾人，他們都提到合作，表示信任那些需要執行的措施，而這些措施保護了他們。

（綜合報道）