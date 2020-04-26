【觀察】疫情中的地緣政治　中國「以疫謀局 趁亂插旗」是偽命題

人類在面對危機時，從來不缺少陰謀論。尤其當下新冠疫情波及全球，在抗擊疫情之外，地緣政治以及意識形態領域的「劍拔弩張」氣氛，也日漸濃厚。

目前有一種論調，在國際社會十分廣泛且受歡迎，那就是正在走出疫情陰霾的中國，正在藉助疫情「藉機擴張，趁亂插旗」。

這種觀點在美國、台灣、香港以及東南亞等地尤其「吃香」。該如何看待這種中國正在 「以疫謀香港」，「以疫謀台灣」，「以疫謀南海」的陰謀論？

中國正在藉助疫情「藉機擴張，趁亂插旗」陰謀論日漸濃厚。（資料圖片）

蓬佩奧的「指控」

4月23日，美國國務卿蓬佩奧表示，美國堅信中國共產黨未有及時向世衛報告新型肺炎疫情，並指責北京趁疫情大流行欺負鄰國。

蓬佩奧說，中國利用全世界對疫情大流行的關注，繼續挑釁行為，包括侵蝕香港的自治權，又對台灣施加軍事壓力，並在南海脅迫鄰國，強調美方強烈反對中國的欺凌行為，希望其他國家追究中方的責任。

對於蓬佩奧而言，將美國民意怒火引向中國，轉移國內矛盾焦點，是他的政治目的。（Reuters）

而英媒路透社也對此相當關注，其報道指出，由於新冠肺炎在中國境內疫情趨緩後，中國趁世界忙於抗疫之機，升高在區域的強勢作為，在台灣周邊進行武力脅迫，在南海同樣動作頻頻。

以上論調，很大程度上代表了今天世界上各右翼政府及政治團體的聲音。梳理一下，今年3月之後，北京究竟做了什麼動作，讓美國等國家和地區有了這種「中國趁亂插旗」的觀感。

首先在台灣，4月10日，中國海軍遼寧艦（001型）航母編隊共6艘艦船被發現通過宮古海峽，穿越第一島鏈駛向西太平洋。

由於新冠肺炎疫情在美國軍隊內部擴散，截至4月14日，這已導致暫停戰備巡航，停靠關島的「羅斯福」號超級航母共有950名船員被確診，其中1人已死亡。

4月10日，中國海軍遼寧艦（001型）航母編隊共6艘艦船被發現通過宮古海峽，穿越第一島鏈駛向西太平洋。（資料圖片）

此外，美軍「尼米茲」號、「列根」號、「卡爾·文森」號亦出現確診病例。至此，美國海軍在太平洋已暫時無航母可用。這種窘境進而促使遼寧艦航母編隊成為數十年來全太平洋唯一可用的航母作戰力量。

也正因為如此，遼寧艦航母編隊南下西太平洋，中國大陸輿論出現「武統最佳時機論」時，台灣軍隊可謂「如臨大敵」，旋即派出駐紮蘇澳軍港168艦隊所屬的軍艦進行跟蹤監視；台灣軍方則強調，遼寧艦航母編隊行蹤全程掌握，並完成相關應對作為。但台媒多有擔憂，且批評大陸疫情期間「搞事」。

然後在香港，儘管「修例風波」在2020年後隨着疫情的發生逐漸式微。但是泛民為了角逐今年9月立法會選舉，與中央方面的暗中角力已經開始。

剛剛經歷人事調整的港澳辦和中聯辦也在動作上加大力度。兩辦在4月13日發文，批評主持立法會內務委員會的泛民主派議員郭榮鏗「拖延」內務委員會主席選舉，令立法會無法正常運作；港澳辦認為郭榮鏗可能觸犯「構成公職人員行為失當」罪。中聯辦就認為，這種「拉布」行為是違背立法會議員的就職誓言。

兩大駐港機構罕有高調對立法會事務作出評論引發爭議，民主派陣營認為，這有損「一國兩制」，香港特首林鄭月娥認為，北京關心香港事務是「理所當然」，不構成干預。由此一場關於「兩辦究竟是否代表中央，能否監督香港內部事務」的大討論在香港開始。

與以往低調沉默不同，此次港澳辦和中聯辦頻繁發文回擊泛民言論，重新強調「兩辦」在港政治地位，力度之大，密度之高，態度之強硬即使在「修例風波」期間也未曾有過。同時，香港警方也開始對包括民主黨前主席李柱銘、壹傳媒集團主席黎智英等15名民主派人士進行逮捕，指控他們涉嫌去年參與或組織未經批准的遊行集會。

香港修例風波的發生，迫使中央要對香港加大監督權。(AP)

與此同時南海也再起風波，4月份以來，北京方面也開始加速南海佈局。如4月以來的中越發生撞船事件和遼寧號的南海訓練，再如4月18日中國政府新設立了西沙和南沙兩個行政區，強化南海統治的影響力，而後搶先制定南海島礁與海底實體的命名，象徵中國掌握主權。中國原先在南海設置的三沙市（隸屬於海南省），18日由中國國務院批准，宣布下設了兩個縣級行政區「西沙區」和「南沙區」，其中西沙區政府位於永興島，管轄範圍除了西沙群島外還包括中沙群島島礁及其海域，而南沙區政府設立在永暑礁，管轄範圍包含南沙群島島礁與周邊海域。

國務院批准在海南省三沙市設立西沙區、南沙區兩個行政轄區。被視為中國在南海宣示主權的又一最新動作。（資料圖片）

第二天即19日，中國又宣告制定南海總共25個島礁、55個「海底地理實體」（即海面底下的地形地物）的正式命名，是繼1983年中國的南海島礁命名之後，再一次的「主權正名」。敏感的是，在這波命名清單裏，其中的「中建西海底峽谷群」位置，正是在西沙群島與越南本土之間的海底區域，再次挑動越南的外交紅線。

「後疫情時代」中國的地緣政治

正是因為以上在台灣、香港、南海等區域的種種動作，因此中國政府被美國等國指責為「以疫謀局 趁亂插旗」。但是這種論調本身，是一個十足的偽命題。為什麼這麼說，可以從以下維度進行觀察。

首先一點，「以疫謀局 趁亂插旗」仍然是「中國威脅論」的延伸，仍然是以美國為代表的西方國家，對於中國崛起擔憂的表現。從本質上來看，蓬佩奧等對中國的批評，不會因為疫情是否發生而改變。

如此前香港01評論，中美之間今天是結構性矛盾，是難以跨越的「修昔底德陷阱」，任何一個大國的崛起都會為美國所不容，冷戰時期的蘇聯、一度崛起的日本甚至後來的歐盟都是如此。再加上中國在意識形態和政治制度上的特殊性，以及今天的美國政治是被右翼所籠罩的局面，美國不指責中國才是「咄咄怪事」。這一點已經在中美貿易戰、「孟晚舟事件」中體現的淋漓極致。

其次，中國今天是美國乃至很多國家面對自身疫情防控不力，第一時間、第一選擇的「甩鍋對象」。

尤其是美國，因為從1月到3月，特朗普政府因為陷入彈劾爭議，擔憂抗擊疫情影響經濟從而影響選情，以及本身的傲慢，認為新冠疫情不足一提，甚至可以憑藉美國醫療體系進行抗擊。他們忽視了中國政府和世衛組織的提醒，浪費了包括的時間「窗口期」，結果就是美國疫情全面失控，感染人數和死亡人數躍居世界第一。在這個時候，就必然需要一個對象出來為這場災難負責。中國和世衛組織，就成為了最好的「背鍋俠」。作為蓬佩奧而言，將國內矛盾轉移，將民眾的「怒火」從特朗普和美國政府身上移開，釋放到大洋彼岸的中國，是他們能想到的「最合理」的政治選擇。

特朗普政府的抗疫不力和錯誤宣傳，讓美國人在要求復工和繼續隔離之間搖擺不定。(AP)

這也仍然是中國歷史中「懷璧其罪」的現代版地緣政治演繹。

當然，我們不禁也要問，既然全球疫情已經如此緊張了，中國為什麼還要在台灣、香港、南海頻頻出手？

從第三個維度來看，如果查閲4月之後中國高層政治人物的動作，就會發現，在中共這個龐大的官僚體系中有一個文化，叫做「按既定方針辦事」。其所表達的含義就是在面對危機時，尤其當下這種新冠疫情已經初步得到緩和的時機，原先制定的各種方案不能因此而「原地踏步」，需要繼續去推動，是一種典型的「預期管理」思維。

就以4月後中共高層政治動態為例，4月20日至23日，剛剛結束浙江之行的中共總書記習近平再赴陝西，檢查秦嶺違建後的生態修復，視察當地脱貧進度。

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與此同時，中紀委書記趙樂際2020年首次地方調研的消息也獲得公開。更早一些時候，全國政協主席汪洋在一場脱貧攻堅會上約談縣委書記，而國務院副總理胡春華在此期間已經先後趕赴廣東、湖南與新疆，調研脱貧與經濟發展的相關情況。而更早時候，曾在抗疫一線擔任中央赴湖北指導組督查組副組長的中共中央政法委秘書長陳一新已經先後召開了4次會議，部署掃黑除惡專項活動。

不僅是外交上的南海以及港台事務，即使在內政上的扶貧、生態、掃黑等既定規劃，中共也在有條不紊的推進。這就是「回歸常態，按既定計劃做事」現實展現。因此，即便沒有疫情，中國政府也是計劃在南海、台港進行佈局，所謂「趁亂插旗」並不準確，北京要做的是按計劃「插旗」，至於「是否趁亂」，並非他們行事的第一因素。

第四，新冠疫情的爆發是全球的黑天鵝，更是中國的黑天鵝，如果說對中國於內政外交事務上毫無影響是不可能的。

但是與一些觀察家認為疫情給世界「按下暫停」的觀感不同，實際上，新冠疫情是一劑「刺激劑」而非「緩和劑」，它將舊有國際秩序、地緣政治中已經發生重大問題但是尚未爆發的矛盾完全暴露出來，大如全球化爭議、中美矛盾、歐盟內部問題，也有類似兩岸關係，香港問題等中國內部矛盾。甚至也包括產業鏈去中國化，石油問題等等危機。

4月17日，浙江寧波舟山港穿山港區堆滿集裝箱。至3月底，港口產能已接近去年同期水平。（中新社）

尤其是對於習近平個人性格觀察，表明習本人不是「防禦型選手」，而是一個十分強勢的「進攻型選手」。對港、對台的一些原來在今年計劃書上的事宜，會否也因此主動提速，相信是大概率事件。

通過以上分析或許可以看出，蓬佩奧等說北京「以疫謀局 趁亂插旗」的論調，是一個不折不扣的偽命題，中國不在意也不在乎這種「趁亂」的指責。對於中國政府和習近平本人而言，重要的是那個「局」，是香港的「一國兩制之局」，是兩岸的「統一之局」。他曾經提及的「一代人有一代人的使命」一句，並非空穴來風，或許疫情之後，更加讓港台某些人難以接受的政治現實才會真正到來。