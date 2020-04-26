【河南4童被活埋】原陽打記者事件發酵　中共黨媒被爆問題重重

河南省原陽縣4名兒童意外身亡後，有媒體記者採訪時報警稱「被毆打」。中共黨媒《人民日報》4月26日刊文提及了被打記者沒有記者證一事，暴露出自身存在的多重問題。

《人民日報》發表文章的「記者」遭搜索。（微博@記者站網）

《人民日報》的文章從「媒體記者報警稱被毆打」變為「涉媒體從業人員報警稱被毆打」。有評論稱，《人民日報》這篇報道剝奪了被毆打者的記者身份，並生造出了一個新詞「涉媒體從業人員」。

根據《人民日報》的報道和新鄉的副書記說，被毆打者沒有記者證，所以只能算是「涉媒體從業人員」。

報道指向的是三家媒體中的一家——來自紅星新聞王劍強。不過，調查組沒有說的事實是：這一次，紅星新聞有兩名記者參與署名報道，其中，記者王春持有記者證，而王劍強，則在2019年9月5日的成都商報社（紅星新聞在建制上歸屬於成都商報）正式公示名單中，屬於已有從業資格，而且經過嚴格審核人員，「擬領取新聞記者證」。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾表示：「中國有很多活躍在新聞報道一線的年輕人暫時沒有記者證，他們從事採訪等工作合法合規，這根本不是秘密。」

有媒體注意到，《人民日報》這次署名的四位作者：「馬躍峰 郭健 時巖 慎志遠」。根據中國國家新聞出版署「中國記者網」核驗：馬躍峰是《人民日報》記者；郭健、慎志遠是人民網記者；時巖既不是《人民日報》記者，也不是人民網記者。

另據紅星新聞記者王春披露，《人民日報》記者報道此事，從未聯繫過他們。

人民網河南頻道機構設置介紹，郭健的身份是「人民網河南頻道副總經理」兼「戰略合作部主任」，時巖的身份是「無線事業部組長」。

郭健的身份是「人民網河南頻道副總經理」兼「戰略合作部主任」，時巖的身份是「無線事業部組長」。（人民網河南頻道官網截圖）

據悉，根據國家規定，新聞機構應該嚴格執行採編和經營分開，以防止利益輸送。這些年來，《人民日報》在被巡視組專項巡視之後，還專門印發《關於嚴格實行新聞媒體採編與經營分開的通知》，集中開展采編經營職能、崗位、人員「三分開」情況核查，確保不以任何形式將經營活動與新聞報道掛鈎。

有評論者表示，《人民日報》被暴露出的問題比紅星新聞的還要嚴重。