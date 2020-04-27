【新冠肺炎】歐盟批華傳虛假信息　中國大使：疫情非政治角力場

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球範圍內持續肆虐，歐盟一份指責中國政府支持虛假信息宣傳的報告引發關注。對此，中方回應。

4月24日，中國駐歐盟使團團長張明與歐洲智庫「歐洲之友」莎達·伊斯蘭（Shada Islam）進行線上對話。在回答如何看待歐盟指責中國發布疫情「虛假信息」時，張明表示，無論中國還是歐洲，同情和幫助處於困境中的人都是一項優良傳統。這場疫情是全人類的悲劇，而不是政治角力場。

張明指出，虛假信息是人類共同的敵人，對抗疫有百害而無一利，各方應共同反對。「我們正處於非常特殊的時期，應該把政治置於腦後。疫情是一場戰鬥，一場人類同病毒的戰鬥。我們絕不能再發動一場人與人之間的戰鬥，這是完全錯誤的。」

此前，歐盟外交部門——歐洲對外行動署（EEAS）下屬的歐盟虛假信息小組（disinformation team）在4月1日發佈的上一份報告中稱，中國「官方媒體和政府官員宣揚關於新冠肺炎起源的未經證實的理論」，並補充稱，中國的報道強調了「一些歐洲領導人對中國援助的感激之情」。

另據香港《南華早報》報道，該報告的最初版本還稱中國正在進行一場「全球虛假信息運動」，利用「公開和隱蔽的策略」來轉移對冠狀病毒爆發的指責。

據悉，發佈報告的歐盟虛假信息小組，最初是為了監控可疑的俄羅斯虛假信息和宣傳而設立的，但2019年其擴大了對中國的監控範圍。

對於上述報告，中國外交部歐洲司參贊楊曉光在北京會見歐盟外交官，討論了他們的擔憂。隨後，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的公關顧問奧索里奧（Esther Osorio）親自出面干預，推遲了最初報告的發佈。

據美國《紐約時報》報道，她要求分析人士修改文件，不要過於明確地把重點放在中國和俄羅斯，以避免被指存在偏見。儘管該團隊的一些成員反對，她還是強調了北京方面「強烈反對」。

近來，西方不斷指責中國隱瞞疫情信息並要求賠償，美媒還稱，中國特工散佈疫情虛假消息。中國則多次否認有關指責，稱做到了公開透明。中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。

耿爽亦曾強調，「面對重大的公共衛生危機和傳染病的威脅，國際社會應當團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責索賠」。