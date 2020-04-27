【觀察】台獨大老推「制憲」意向公投　兩岸硝煙是否再起

正當新冠肺炎肆虐全球之際，台灣由於防疫得當，獲得許多國家的讚揚；然而，卻也因與大陸在滯鄂台人包機問題、以及欲借疫情契機參加WHA甚至WHO、與推動華航正名等舉動，讓北京將台灣的相關行動定調為「以疫謀獨」。 如今，長年高舉台獨大旗的辜寬敏也推動「制憲」意向公投，民進黨政府將如何應對，或將決定未來兩岸關係的走向。

台灣制憲基金會成立時，包括賴清德與民進黨主席卓榮泰都親自出席。（多維新聞）

綜合媒體報道，由辜寬敏創立的「台灣制憲基金會」提出兩項公投，分別是「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。基金會執行長林宜正表示，目前已達到第一步驟的制憲公投提案門坎，當地時間4月30日將把兩個公投提案送交台中選會。

林宜正說，這兩項公投提案已各有3000多人提案，中選會若完成審核，就進入聯署階段；第二步驟的聯署門坎則需要28萬9667人；第三步驟則是全台至少500萬人以上投同意票，而且同意票數多於不同意票。他表示，若公投過關，就代表有500萬以上的台灣民眾支持制定新憲法。

林宜正表示，現今台灣的法律規定修憲要由立法院啟動、且門坎極高，要依現有修憲程序完成憲改非常困難；該基金會提出制憲意向公投，希望了解台灣民眾對於制憲的態度。他也提到，辜寬敏認為「一次不過，再來一次，台灣沒有人做這個不行」，大家都知道憲法問題在哪裏，要解決台灣國家定位的問題，國際、國內有很多因素要克服，但「如果不做，現狀沒有改變的可能」。

事實上，「制憲正名」在台灣已非新議題，早在2003年陳水扁就提出要在2006年制憲而非修憲的主張；李登輝在卸任後也多次表示，對台灣來說制憲正名才是大事。到了2019年辜寬敏成立台灣制憲基金會時，剛卸任行政院長的賴清德還親自出席，並稱「制憲時機已經到了，因為越來越多台灣社會民眾認為台灣需要一部新的憲法」；2020年蔡英文連任後，獨派團體更要求民進黨政府應以817萬的新民意推動「制憲正名」。

然而，北京難道會放任台灣進行所謂的「制憲正名」嗎？詳閲大陸《反分裂國家法》的規定，第八條就明列「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得采取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

日前，大陸國台辦旗下的「中國台灣網」更刊出一文，題為「說透了！武統台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀」，內文更表列六項可能觸發北京武力攻台的條件，分別是1、台灣公然宣布獨立時；2、台當局組織「獨立公投」、使祖國面臨分裂時；3、台灣有國外軍隊部署時；4、台重啟核武研發時；5、台軍使用軍事手段攻擊大陸時；6、島內發生大規模動亂時。

如今，辜寬敏着手推動制憲意向公投，雖非明確的獨立公投，但就中國大陸的解釋，可能會將之與法理台獨做連結；一旦公投真的過關，北京將採取什麼樣的應對，就非常耐人尋味。

歷年來許多與台獨相關的公投在台灣都鎩羽而歸，顯見台灣社會對台獨與否仍存在着疑問。（Getty）

可想而知，一定有部分綠營民代、想出風頭的政客會大力配合辜寬敏的主張，但蔡英文是否會願意配合？民進黨全黨的立場又將如何考慮？這或許可從民進黨政府冷處理華航正名案看出些許端倪。其實，若真的考慮到兩岸關係與台美關係的發展，蔡英文就應多約束旗下的政治人物，避免相關人士氣焰過於高張或肆無忌憚，以免兩岸繼續惡化、同時也增添台美關係的變量。