【新冠肺炎】胡錫進：美國將是重災區　對華傲慢背後是焦慮和妒忌

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，美國總統特朗普也數度將疫情責任指向中國，引發中國輿論反彈。 中國官媒《環球時報》總編胡錫進周日（26日）發文表示，特朗普政府向中國大搞「甩鍋」戰略，已經表演到公開耍政治流氓的巔峰區，這也意味着它在逐漸走向玩不下去的崩潰點。文章認為，美國將是重災區，其對華傲慢的背後是焦慮、妒忌甚至慌亂，「只要咱們堅持住，有條不紊，有美國那幫精英們哭的時候。」

特朗普數度將疫情責任指向中國，引發中國輿論反彈。（資料圖片）

胡錫進表示，特朗普帶動了西方輿論對中國的攻擊，嚴重惡化了中國的國際輿論環境。但是中國人要沉住氣，中國抗疫搞得就是好，美國和歐洲死了那麼多人，的確不是中國的責任，這些重大事實翻不了盤。

美停擺經濟 疫情僅微弱緩和

他指出，抗疫是場持久戰，中美應對疫情上的巨大差距才剛開頭，接下來中國會愈走愈穩，也愈來愈順，這個事實的份量將愈來愈重，直到最終壓垮華盛頓散佈的眾多謊言。美國的醫學專家們都在預測，今年入冬後，甚至從秋天開始，美國將迎來第二波更加洶湧的疫情高峰。這是全球的挑戰，但美國將是重災區，而中國不會。

文章稱，美國用一點也不小於中國前段時間的經濟停擺幅度，僅僅換來了疫情的微弱緩和，而完全不是中國對疫情的有效控制。除非病毒出于某種奇蹟而自然消亡，否則美國根本做不到哪怕短時間的「零新增」。武漢重症病人已清零，但紐約兩三個月後恐怕很難做到。

圖為4月14日，紐約民眾在一間超市外排隊等待購物。（新華社）

文章續指，中國黑龍江或廣東出了某個較長的新傳染鏈，舉國重視，這恰是中國防控已經普遍精密化且深入人心的反映。而在美國，感染怎麼多起來，又怎麼少下去，基本是筆糊塗賬。它至今沒有建立起向「零新增」衝刺的能力，它也做不到疫情緩和後阻止反彈的防控安排。

美國防疫文化差 損失將愈加慘重

文章又指，如果美國要搞「群體免疫」，恐怕得付出死幾百萬人的代價。在社區層面應對疫情的基礎文化方面，美國的水平「比有很多貧民窟的南美國家好不到哪兒去」。只要中國保持住恢復經濟與控制疫情的最大結合，在復工和抗疫之間不斷搖擺、損失愈來愈慘重的美國終將失去指責中國的輿論動員力。

文章最後稱，中國要堅決做到疫情不反彈，堅決做到經濟活動的恢復率愈來愈高，而不是反覆、動盪。只要中國真正做得好，儘管美國肯定會更瘋狂向中國甩鍋，但中國扭轉輿論格局的機會將有很多。「而且，對任何國家來說，它的輿論形象最終都是做出來的，而不能靠說出來、編出來。」

（綜合報道）