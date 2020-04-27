新冠肺炎｜疫情後發力「新基建」　中共首次明確範圍意在何為？

一場經年不遇的新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，據美國霍普金斯大學（Johns Hopkins University）官網、新型冠狀病毒肺炎疫情的實時數據頁面顯示，至4月27日，全球新冠肺炎累計確診病例已突破290萬例，現有確診病例逼近200萬例，累計死亡人數逾20萬。

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，圖為4月15日在泰國曼谷的molil岡山教育學院，帶着防護面罩的佛教新和尚保持距離參加宗教課程學習。（AP）

世界多國經濟已呈現停擺半停擺狀態，全球國際經貿往來幾近停頓。眼下，中國的新冠肺炎疫情雖已得到有效控制，但從國家統計局公布的一季度經濟數據來看，中國一季度GDP按年下降6.8%，預期-6%，前值為6%，第一季度GDP按月下降9.8%，這也是中國自1992年有季度GDP數據以來，首次出現負增長。

疫情過後如何恢復經濟，已成為擺在中共面前迫在眉睫的頭等大事。

回看歷史，發展基建往往是各國應對經濟下滑的「常規手段」。中國在幾個經濟下行周期，也都曾放大招出台過基建刺激政策，以期拉動經濟增長。在疫情的影響下，中國目前經濟下行壓力已日益嚴重，而中共將如何發力「突圍」已成為世界關注的「課題」。

北京已進入常態化防控新冠肺炎疫情狀態，圖為4月9日通勤者在穿過北京地鐵站時戴上口罩，以防止新的冠狀病毒的傳播。（AP）

越來越多的公眾也已注意到，除常規的「鐵公雞」（鐵路、公路、機場）外，中國官方已越來越多地提到加快5G基站、大數據、人工智能等新型科技相關基礎設施建設，「基建」的含義已隨着中國經濟發展和結構轉型而有了新的內涵。

「新基建」成為新一輪基建熱潮的主要特色，4月20日，國家發改委首次明確新型基礎設施的範圍，初步研究認為，新型基礎設施是以新發展理念為引領，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。

實際上，早在2018年年底的中共中央經濟工作會議上，中國已提出發展5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等代表未來轉型升級的新型產業。從表述上來看，這些新興產業排在了城際交通、市政基礎設施等傳統基建項目之前，也在暗示着中國未來基建投資的重點將更傾向於科技產業領域。

自2018年至今，中共已在7次中央級會議明確表示加強新型基礎設施建設，相關政策路線圖也日趨清晰。

截至3月底，內地已經建成19.8萬個5G基站，預計今年內建設50萬個5G基站的目標可順利完成。（中新社）

從近期中共官方公告來看，中國的「新基建」主要包括三個方面。

一是信息基礎設施，主要是指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

二是融合基礎設施，主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

三是創新基礎設施，主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研製的具有公益屬性的基礎設施，比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

4月8日，湖南省長沙市天心區106個「新基建」項目集中開工。這些項目涵蓋5G基建、大數據、人工智能等領域，總投資近30億元。（新華社）

中國幾乎所有省或直轄市的2020年政府工作報告均有提及新型基礎設施建設，從傳統基建到發力新基建，中共正走在一條新路上。

「新基建」就其政策目標而言，無外乎側重兩個方面：一是以「新基建」穩投資，5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設將產生長期性、大規模的投資需求，拉動有效投資的新增量，將在促內需和穩投資中發揮重要作用；二是以「新基建」推動交通、能源等傳統產業數字化轉型。

中國的「基建狂魔」之路始於1998年亞洲金融危機爆發後，而伴隨着技術革命和產業變革，中國「新基建」的內涵、外延也在不斷拓展。新冠疫情還在全球肆虐，在西方「甩鍋」中國，中美貿易戰、中國經濟結構發展方向轉型的大背景下，中共如何唱好「新基建」這場大戲，已不可避免地進入了中西方的宏觀敘事場景中。