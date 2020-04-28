近思錄：新冠危機　世界會「洗牌」嗎？

「一些人擔心，當前的危機可能會像一個歷史的加速器，導致美國和歐洲影響力更快地下降。」4月24日，一直對美國總統特朗普（Donald John Trump）持尖鋭批評態度的《紐約時報》似乎在為美國時代的結束而唱輓歌。在《「我感到極度悲傷」：一個失去美國領導的西方世界》一文中，作者KATRIN BENNHOLD對美國在這場導致全球280萬人確診的公共衛生安全危機中的表現表達了失望。截至目前，這場災難光在美國就導致了約百萬人感染、2萬人喪生，而數字仍在持續上升……

英國倫敦市中心特拉法加廣場，因遊客稀少顯得格外空曠。（中新社）

疫情尚未結束，而人們已經確信，這場突如其來的危機將不可避免地超越公共衛生安全領域，對世界政治經濟格局構成強烈衝擊——有些衝擊可能是暫時性的，而有的衝擊則正如基辛格（Henry Alfred Kissinger）在4月初所說屬於「永久性的改變」。

事實上，無論幻想如何精準地評估這種衝擊，首要的是看清歷史的趨勢。即便人們經常在回頭「總結」歷史的經驗教訓時，總是會發現，所謂的歷史趨勢實際上無不是由無數的偶然事件所左右、所連綴構成。

在對比了美國及其盟友的德國、韓國，甚至西方世界「最瞧不上」的中國後，KATRIN BENNHOLD發現美國「衰落」或者說「自甘墮落」，自顧不暇主動放棄世界抗疫領導權意味着什麼：沒有人再像第一次世界大戰和第二次世界大戰，以及冷戰期間那樣，急切地希望得到世界上最強大的庇護者美國的慷慨幫助。如果說那些深陷困境的歐洲國家沒有戳醒特朗普本人的話，那也肯定會傷害其他人——那些自認世界領導者的美國政治精英的自尊心。

美國華盛頓賓夕法尼亞大道。（中新社）

《紐約時報》認為這也許不過是歷史的重複，三十年河東三十年河西。但要知道，即便如此，歷史進程的變局也遠比輕描淡寫的話語本身更加驚心動魄。也許，KATRIN BENNHOLD所看到的現實片段的確是真實的，當然也有可能是被暫時性的表象矇蔽了雙眼，不足以幫助人們做出最精準的判斷——基於眼前的片面的景象而做判斷是人們的習慣性思維，僅僅因為人們更相信眼見為實，而不是靠記憶的經驗和對未來的分析做判斷。

毫無疑問，這一世紀劫難將是一劑極具殺傷力的催化劑。世界的演變的確會走向何方？人們需要回答這樣幾個艱難的問題。

其一，從社會形態上看，這次疫情會給人類社會帶來怎樣的變化？包括生活形態上的和倫理觀念上的。在中國，這場疫情讓14億人在國家力量上的動員下，停止一切生活之外的活動，這的確在人類歷史上是絕無僅有的。在其他國家，人民的理性和非理性反應，尤其是對國家政治倫理的再思考，可能會影響很多人，併成為後來者研究的「活素材」。

4月25日，美國舊金山街頭冷冷清清。（中新社）

其二，從全球秩序上看，人們一直猜測着一個反全球化的逆流的興起，就像1930年代的大蕭條那樣，新冠肺炎也會這樣加劇人們對全球化治理信念的裂解嗎，抑或催生共同體觀念的成長？儘管主權國家是這個世界上政治存在的基本單元，但是很顯然，像美國這樣龐大的主權國家也未能倖免於難，說明什麼？說明世界秩序並不總是大國之間的較量和平衡，也應該有更多的形式足以調和各方採取舉動，但是誰在乎又能拱手讓渡部分國家主權？

其三，從現實層面看，疫情是政治問題，但也是最容易被政治化的問題。人們看到了美國政治精英如何將新冠肺炎病毒打造為「中國病毒」，進而一度激化了一場反華和恐中現象；也注意到在這背景下，美國與其傳統政治盟友的裂痕，歐洲國家內部的裂痕，台灣加速脱鈎大陸的「小心思」，西方世界對於中國既愛又難掩成見的糾結。新冠肺炎疫情刺激了這一切，讓之前所積累的一切矛盾衝突得以在新冠疫情下放大、清晰化，也有可能催化新的格局，正如二戰促使東歐和蘇聯粘合在一起那樣，這次危機之後呢？

新冠肺炎疫情在意大利大爆發，歐洲各國的反應被認為暴露了其內部的分裂。（AP）

當然，這並不等於說答案就是清晰的，而且沒有什麼「影響」是什麼永久性的，不可逆轉的。相反，世界的走勢會否延續這場危機所激發的矛盾取決於很多印象，就如人們經常掛在嘴邊的中美實力的消長和世界領導權的轉移，都絕不止取決於一場瘟疫。