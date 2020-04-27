內地12個部門聯合發布《網絡安全審查辦法》　6月1日起實施

內地12個部門聯合發布《網絡安全審查辦法》，外界指在美國宣布封殺華為後，中國也展開了一系列針對美國的反制措施。

4月27日，國家互聯網信息辦公室、發改委等12個部門聯合發布《網絡安全審查辦法》（以下簡稱《辦法》），並於6月1日起實施。《辦法》共有22條，核心內容是中國主要網絡基礎設施運營商在購買零部件和服務時，必須接受是否危害國家安全的審查。

據國家互聯網信息辦公室有關負責人介紹，電信、廣播電視、能源、金融、公路水路運輸、鐵路、民航、郵政、水利、應急管理、衛生健康、社會保障、國防科技工業等行業領域的重要網絡和信息系統運營者在採購網絡產品和服務時，應當按照《辦法》要求考慮申報網絡安全審查。

電信行業領域的重要網絡和信息系統運營者在採購網絡產品和服務時，須按照《辦法》要求考慮申報網絡安全審查。圖為工作人員在位於重慶高新區高新大道的5G基站建設現場作業。

網絡安全審查重點評估關鍵信息基礎設施運營者採購網絡產品和服務可能帶來的國家安全風險，包括：產品和服務使用後帶來的關鍵信息基礎設施被非法控制、遭受干擾或破壞，以及重要數據被竊取、泄露、毀損的風險；產品和服務供應中斷對關鍵信息基礎設施業務連續性的危害；產品和服務的安全性、開放性、透明性、來源的多樣性，供應渠道的可靠性以及因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險；產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；其他可能危害關鍵信息基礎設施安全和國家安全的因素。

應當申報網絡安全審查而沒有申報的，或者使用網絡安全審查未通過的產品和服務，由有關主管部門責令停止使用，處採購金額1倍以上10倍以下罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上10萬元以下罰款。

國家互聯網信息辦公室有關負責人指出，網絡安全審查的目的是維護國家網絡安全，不是要限制或歧視國外產品和服務。對外開放是中國的基本國策，歡迎國外產品和服務進入中國市場的政策沒有改變。

以美國為首的多國以網絡安全為由對華為設限。（資料圖片）

其實，早在2019年5月，中國政府發布《網絡安全審查辦法》（征求意見稿）時，韓國《朝鮮日報》就解讀稱，為了與美國對抗，中國也針對美國的IT企業進行報復。並且，中國提出報復措施的理由同美國總統特朗普（Donald Trump）在軍事領域禁止使用華為產品的主張相同。

《朝鮮日報》認為，中美兩國將IT領域的問題上升到國家安全的高度，有可能對IT出口比重很高的韓國產生負面影響。

此外《南華早報》也指出，中國可以利用這項新規定，以國家安全為依據，阻止購買美國技術產品。