天貓總裁蔣凡遭從阿里合夥人除名　阿里合夥人制度是甚麼？

阿里巴巴最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡早前陷入桃色風波，阿里巴巴今日（27日）宣布處分，蔣凡遭除名阿里合夥人、記過、降級、取消上一財年度所有獎勵。 「阿里合夥人」是一種特殊身份，並非傳統法律上的「普通合夥人」，了解一下阿里巴巴獨特的合夥人制度。

蔣凡妻子在微博發布了兩個指責張大奕的帖子。(花花董花花@微博)

網民大讚天貓總裁蔣凡的妻子氣質非凡：

據早前報道，蔣凡妻子4月17日在微博上點名「中國第一網紅」張大奕，要求她遠離蔣凡，引發網絡熱議。阿里調查組認為，蔣凡與張大奕無任何利益輸送行為，但蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，決定對蔣凡作除名阿里合夥人等處分。

80後的張大奕是模特兒出身，被稱為是「大陸電商第一網紅」。(張大奕eve@微博)

「內地電商第一網紅」張大奕被指是小三：

阿里巴巴素來對合夥人有嚴格標準，聯合創始人蔡崇信曾闡述阿里巴巴合夥人制度的三大特徵：樹立道德標準、解決接班人問題、避免關鍵人風險。阿里2019年財報顯示，阿里38位合夥人名單中首見蔣凡。這意味著蔣凡在一年內，經歷成為阿里最年輕合夥人（蔣凡今年35歲），再到除名的過程，也是公司史上對高層個人私生活層面處以最高程度處罰。

據內媒《上游新聞》介紹，阿里合夥人制度是一個創舉。合夥人身份不等同於股東，雖然阿里要求合夥人必須持有公司一定的股份，但是合夥人要在60歲時退休或在離開阿里時同時退出合夥人（永久合夥人除外，即馬雲和蔡崇信），這與只要持有公司股份就能保持股東身份不同。

阿里合夥人制度的設計分五大要點。一、合夥人進入制度。為阿里或密切關聯公司工作五年以上；必須持有公司股份，且有限售要求；由合夥人委員會決定新增的候選人，得票超過75%當選。二、合夥人退出制度。60歲時自動退休、自己隨時選擇退休、離開阿里工作、死亡或者喪失行為能力、被合夥人會議50%以上投票除名。蔣凡就是最後一項投票除名。

阿里巴巴最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡早前陷入桃色新聞，阿里巴巴今日（27日）宣布處分，蔣凡遭除名阿里合夥人、記過、降級、取消上一財年度所有獎勵。(百度百科)

三、合夥人的提名權和任命權。合夥人擁有提名董事的權利；合夥人提名的董事佔董事會人數一半以上，因任何原因董事會成員中由合夥人提名或任命的董事不足半數時，合夥人有權任命額外的董事以確保其半數以上董事控制權。

四、合夥人的獎金分配權。阿里每年會向包括公司合夥人在內的公司管理層發放獎金，阿里在招股書中強調，該獎金屬於稅前列支事項。這意味著合夥人的獎金分配權將區別於股東分紅權，股東分紅是從稅後利潤中予以分配，而合夥人的獎金分配將作為管理費用處理。

五、合夥人委員會的構成和職權。合夥人委員會共五名委員（包括馬雲、蔡崇信、陸兆禧、彭蕾和曾鳴）負責：審核新合夥人的提名並安排其選舉事宜、推薦並提名董事人選、將薪酬委員會分配給合夥人的年度現金紅利分配給非執行職務的合夥人。

圖為阿里巴巴合夥人制度架構。（《上游新聞》）

如果需要修改阿里合夥人規則，必須獲得出席股東大會的股東所持表決權95%以上通過，而馬雲個人持股6.2%，相當於擁有一票否決權。

綜觀阿里的合夥人制度的設計，簡單來說，阿里的大事大部分由董事會決定；超過半數的董事由阿里合夥人決定；阿里合夥人的進入和退出由合夥人委員會決定；馬雲是合夥人委員會成員；如果要改變阿里合夥人的規則，馬雲擁有一票否決權。

如果要改變阿里合夥人的規則，作為創始人的馬雲擁有一票否決權。。（資料圖片）

《上游新聞》又指，正是阿里具有這個制度設計，作為創始人的馬雲才有機會在2019年「卸任交棒」，卸任明面上的職務，但他仍是阿里最大的個人股東、董事、永久合夥人、合夥人委員會成員，借助阿里的合夥人制度，馬雲仍然能掌控整個阿里帝國。

（《上游新聞》）