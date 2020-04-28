報告稱中國網民規模逾9億：7成月收入低於5千元　6成學歷高中以下

國家網信辦主管的中國互聯網絡信息中心（CNNIC），周二（28日）發布最新的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，數據顯示，截至今年3月，中國網民規模為9.04億，其中學生群體最多，佔比近27%。 報告又指出，超過7成中國網民的月收入不足5000元（人民幣．下同），且有近6成網民學歷為高中以下水平。

截至2020年3月，中國網民中使用手機上網的比例為99.3%。（資料圖片／中新社）

據悉，上述《報告》中「網民」的定義為：「過去半年內使用過互聯網的6周歲及以上中國居民」，《報告》數據僅限中國大陸，不包含港澳台地區。

使用手機上網比例為99.3%

《報告》稱，截至2020年3月，中國網民規模達9.04億，較2018年底增長7508萬，互聯網普及率達64.5%，較2018年底提升4.9%。其中，網民中使用手機上網的比例為99.3%，提升0.7%。中國農村網民規模為2.55億，佔網民整體的28.2%，增長3308萬；城鎮網民規模為6.49億，佔網民整體的71.8%，增長4200萬。

數據顯示，中國網民的人均每周上網時長為30.8個小時，較2018年底增加3.2個小時。受2020年初新冠肺炎疫情影響，網民上網時長有明顯增長。

受新冠肺炎疫情影響，內地多個省市從2月中下旬開始陸續為中小學生進行網絡授課。（新華社）

網民群體學生最多 近6成高中以下學歷

《報告》顯示，中國網民男女比例為51.9:48.1。網民群體中，學生最多，佔比為26.9%；其次是個體戶/自由職業者，佔比為22.4%；企業/公司的管理人員和一般人員佔比共計10.9%。

從網民學曆上看，小學及以下佔比17.2%，初中群體佔比41.1%，兩者合共佔比58.3%。高中/中專/技校學曆的網民佔比為22.2%，受過大學專科及以上教育的網民群體佔比為19.5%。

《報告》指出，月收入在5000元以上的中國網民群體佔比為27.6%。（資料圖片／中新社）

逾2成網民月收入不足1000元

數據顯示，月收入在5000元以上的中國網民群體佔比為27.6%，即72.4%的網民（約6.5億人）收入不足5000元。其中，有收入但月收入在1000元以下的網民群體佔比為20.8%。

據《報告》介紹，這裏的「月收入」中，學生收入包括家庭提供的生活費、勤工儉學工資、獎學金及其他收入；農林牧漁勞動人員收入包括子女提供的生活費、農業生產收入、政府補貼等收入；物業/下崗/失業人員收入包括子女給的生活費、政府救濟補貼、撫恤金、低保等；退休人員收入包括子女提供的生活費、退休金等。

《報告》顯示，中國電商直播用戶規模達2.65億，佔網購用戶的37.2%。（資料圖片／中新社）

網購用戶超過7億

《報告》指出，中國網絡購物用戶規模達7.10億，較2018年底增長16.4%，佔網民整體的78.6%。2019年，全國網上零售額達10.63萬億元，其中實物商品網上零售額達8.52萬億元，佔社會消費品零售總額的比重為20.7%。

其中電商直播用戶規模達2.65億，佔網購用戶的37.2%，佔直播用戶的47.3%，佔網民整體的29.3%。

數據又顯示，截至2020年3月，中國網民的微信朋友圈、微博使用率分別為85.1%、42.5%。網絡支付用戶規模達7.68億，較2018年底增長1.68億，佔網民整體的85.0%；手機網絡支付用戶規模達7.65億，較2018年底增長1.82億，佔手機網民的85.3%。

（綜合報道）