【夏駱新局】香港情勢到了非「攬炒」不可的地步嗎？

香港自2014年爆發佔中運動後，社會初現分裂趨勢，部分反港府的港人以「黃絲」自居，而支持港府的港人則被稱為「藍絲」。由2014年至修例風波爆發前，社會雖有「藍黃」之分，但當中撕裂的情況仍不算嚴重。在2019年，修例風波爆發，社會急速撕裂，「藍黃」對立情況激增，少數「深黃」人士越來越激進，「攬炒」之說開始興起。

最近，由於泛民議員接連在立法會內務委員會「拉布」近半年時間，讓內務委員會停擺，被國務院港澳辦、香港中聯辦（簡稱「兩辦」）批評為「政治攬炒」。其中，港澳辦發言人稱：「一些反對派議員為了謀取政治私利，卻罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，這種行為無異於『政治攬炒』」。中聯辦發言人表示，「必須清醒認識少數反對派議員『只破壞不建設』的本質，其破壞行徑是與『暴力攬炒』『經濟攬炒』相呼應的『政治攬炒』」。這一罕見表態既側面說明新任港澳辦主任夏寶龍，和身兼港澳辦副主任的香港中聯辦主任駱惠寧，已經開始打開治港工作新局面，更讓人可以在此之際去重新認識「暴力攬炒」、「經濟攬炒」和「政治攬炒」。

中聯辦外牆早前曾遭塗鴉。（資料圖片）

不可否認，「攬炒」想法反映了一些港人對香港現狀的不滿。而這種不滿儘管充滿情緒化，缺乏理性，甚至是在被仇恨支配，但確實反過來暴露了香港自港英殖民時期以來累積的各種深層次問題。對於這種問題，不論是代表中央行使監督權的「兩辦」，還是港府，都應該有深刻認知，積極推動香港在「一國兩制」框架下進行結構性改革，從根本上化解各種深層次矛盾。

但與此同時，香港現狀絕未到非「攬炒」不可的地步，在《基本法》和香港法律允許範圍內和平理性地解決問題，依然是最優解。借用德國哲學家尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）一句名言「當與怪獸搏鬥時，千萬不要令自己也成為怪獸」來警示，若將香港各種深層次矛盾及其釀成的問題比擬成一頭怪獸，你若被激進思想裹挾，嘗試採取「攬炒」，那無疑你正在變為另一頭可怖的怪獸。這是因為不論是民間一些人提出的「經濟攬炒」或「暴力攬炒」，還是「政治攬炒」，本質都是「只破壞不建設」，縱使一時可以宣泄情緒，然而終究是根本不可行的以卵擊石，是自毀前途、害人害己，對於今天的香港來說百害而無一利。

泛民為阻止《國歌條例草案》恢復二讀辯論而拉布，至今一直未能進入選舉程序。（資料圖片／梁鵬威攝）

先來說「暴力攬炒」。這主要指通過暴力手段來玉石俱焚，通常是恐怖主義組織或極端勢力在無計可施情況下，才會採取的最後手段，其典型例子是自殺式襲擊。這種「暴力攬炒」從古至今均貽害無窮，根本不是解決問題的方法，只能讓問題惡化及複雜化。在二十世紀初，國際恐怖組織基地組織首領亦是在最終關頭下，發動9·11恐怖襲擊。及後，巴勒斯坦一些恐怖主義勢力亦常用自殺式襲擊，更將這錯誤的價值觀向年輕的一代灌輸，讓不少年輕人成抗爭機器。這些恐怖行為便是「暴力攬炒」的極端，當相關國家及組識均無力處理經濟及政治上的問題時，無計可施下，唯有以性命作最後手段，與對方「攬炒」。

從多次的「暴力攬炒」中，不難發現問題往往沒有解決，更將無辜的人卷至其中，無任何人能從中得益。這也完全不符合香港700萬市民福祉。現在香港雖然尚無明顯的「暴力攬炒」，但從去年修例風波期間的一些違法暴力和警務處處長鄧炳強指出香港出現「本土恐怖主義行為」來看，這一風險尤其要警惕。

反修例運動爆發後，不少店家因政治立場而自稱或被稱是「藍店」或「黃店」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

而示威者常用的「攬炒」無疑是「經濟攬炒」。不少示威者提出「黃色經濟圈」概念，呼籲所有港人全面抵制所有「藍店」，即支持港府的商業機構及商店。現實上，經濟制裁要取得成功，很大程度上取決於雙方實力的對比，實施制裁方的經濟規模要比被制裁方具絕對壓倒性優勢，才有可能獲得成功。舉例說，美國是世界第一大經濟體，能輕易抵制或制裁古巴及伊朗等一般水平的發展中國家。反過來說，美國卻不能輕易抵制或制裁中國及俄羅斯等大國。這亦反映，「經濟攬炒」的核心是兩者經濟規模及是否有足夠實力。若古巴等國家提出向美國進行制裁行動，相信亦只淪成笑話一則。

在香港的環境中，「藍店」的經濟規模遠比「黃店」大。「黃店」多為地區小店，而「藍店」多為連鎖商店，甚至是上市集團。舉例說，示威者常將美心食品集團視為「頭號敵人」，在修例風波中大肆破壞旗下商店。諷刺的是，美心食品集團規模甚大，香港員工達2萬多人。而抵制行動確實對相關「藍店」帶來一部分經濟壓力，但對大集團所言，僅是「皮外傷」。相反，在「藍店」任職的基層港人或「黃絲」卻是首當其衝受到傷害，在經濟寒冬中被解僱或需放無薪假，承受經濟壓力。另外，香港在各行各業中，不論是規模或數量，「藍店」都取得壓倒性的優勢。從長遠來看，示威者提出的「經濟攬炒」無疑是註定失敗告終，大多隻能傷敵八百，自損一千。而「經濟攬炒」不但讓社會加深撕裂，亦不利香港經濟復甦，尤其是在新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重衝擊下，更是隻會釀成惡性循環，最終的受害者亦只是基層港人。

至於最近被「兩辦」批評的「政治攬炒」，同樣根本不可行。從泛民主派在立法會內會選舉主席「拉布」，以及泛民主派指立法會選舉取得過半數議席後，將否決所有撥款申請及法案的思維可見，泛民主派此舉是為了自身意識形態和政治利益，將香港的利益置之不顧。泛民主派一直視「政治攬炒」為終極武器。但從實際效益上，泛民主派此舉僅是以卵擊石。只要中央認真看待並出手，例如最近「兩辦」發文事件，便知道泛民主派根本無招架之力，更惶論泛民主派自以為能要與中央玉石俱焚，周旋到底。

「兩辦」批評拉布是「政治攬炒」。（資料圖片）

當泛民主派明白單靠自身力量不足時，總會尋找外國勢力協助，但這同樣證明泛民主派錯判大形勢，嚴重缺乏政治認知。首先，香港的問題應該由中央及香港共同解決，而非把歐美各界拉進來。尤其是在中美博弈日益激烈的近年，泛民若罔顧國家大局，聯合美國對抗中央，只會置自身於一個非常危險的境地。其次，歐美各國均有各自的利益，未必能真心幫助香港，往往口惠實不至，更多時候是利用香港作為一個籌碼或棋子，過往美國為了利益拋棄昔日盟友的情況比比皆是。畢竟，香港與歐美的意識形態和制度雖然相近，但終究不是利益共同體。歐美更不會支持泛民主派不切實際的「政治攬炒」想法，而放棄與中國多年來建立的合作關係及其代表的巨大實際利益。因此，當歐美出現政策改變時，泛民主派的「攬抄」的代價則變為自己與全體港人。

由此可見，不論是「暴力攬炒」、「經濟攬炒」或「政治攬炒」，說穿了都是一種力量的角力及對比。沒有力量的那方根本沒有可能向擁有壓倒性力量進行「攬炒」。而去年修例風波以來，香港社會之所以出現「暴力攬炒」之說，歸根結底是根本沒「經濟攬炒」或「政治攬炒」的實力，完全不可行，只能越來越激進，滑向最原始粗暴的「暴力攬炒」。

但稍微有點理性和良知的人都知道，「暴力攬炒」只會將香港推向黑暗深淵，是一條不歸路。正因這樣，「暴力攬炒」其實缺乏民意基礎，去年修例風波期間少數激進示威者的違法暴力，不敢真的「暴力攬炒」，更多時候只能去採取有限度的暴力，比如，人們看到的破壞街道、交通設施，這跟「9·11」那些恐怖分子不同。總而言之，香港情勢絕沒到非「攬炒」不可地步，「攬炒」根本不能解決問題。從短期看，「攬炒」或許對思想脆弱盲從的人有一定的影響，但從持續性及宏觀性來說，「攬炒」的結果往往是引火自焚，定必走向極端、失敗，最終損害的是香港整體利益。