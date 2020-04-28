訪問．觀察︱國民經歷苦難與奉獻　李文亮之死觸動「集體創傷」

COVID-19新型冠狀病毒疫情爆發數月，如今在內地日漸緩和，內地民眾的生活似乎也正逐步回到正軌。《香港01》就此訪問多名生活在湖北、廣東、上海、北京的國民，寫下他們在疫情高峰期的言行思緒，從中也看出他們如何展望疫情下的經濟前景。

不想再看攻擊武漢人的言論

受訪者大多是白領階層，個別來自中產富裕家庭，他們在疫情第一波衝擊之下，擔心自身和親友安全，對持續上升的病例數字深感不安。度過初期的焦慮以至煩躁後，他們都逐漸適應禁足生活，如家在荊州的小蘭每天除了看書、看電影、背英文單詞，也開始做瑜伽等健身運動，甚至玩起拼裝玩具。

相比生活堪憂的農民工，受訪者的客觀處境當然好得多，不愁溫飽之餘，很多人就是找法子打發時間。不過旁觀者的判斷是一回事，受訪者的主觀感受卻是另一回事，鬱結惶惶不可終日是切身感受，由個人家庭責任之重，到身為國民的同胞之誼，他們也都歷了苦難與奉獻。

李文亮去世，有香港市民舉辦悼念活動。（李恩慈攝）

Jason在上海從事金融業，疫情其間由於陪月無法赴滬，因此兩夫婦須日夜照顧嬰孩，他自覺久不出門而抑鬱煩悶，在家來回踱步，又不時為家務小事與妻子吵架。雖然仍可苦笑自嘲，但在疫情第二波衝擊之下，他也預計經濟影響遲早會波及金融業，情勢比2008年金融海嘯還嚴峻，前方是充滿未知數的挑戰。

一家之主有一家之主的煩惱，而作為14億國民的一份子，各受訪者亦自有其思潮起伏，而身在湖北重災區的受訪者更是感觸尤多。荊州人Kathy和武漢人阿飛眼看網上對湖北人的議論繁多，自言情緒難免受到影響；武漢人阿湘就因不想再看到攻擊武漢人的言論，直接把微博從手機上刪除了。

在家封閉43天的小蘭因寂寞而偷偷出門，沿着田埂走到奶奶家。（受訪者提供）

電器商經理遠程支援雷神山

疫情生活卻不只有惶惑不安、無力感和麻煩不便，部份受訪者便投身於抗疫工作，又或者講述所見所聞，體會到「全民戰疫」和「共克時艱」。

阿湘便以公司志願者的身份，搬運愛心物資以醫院使用，包括消毒液、醫用酒精、防護服、口罩、護目鏡等。Kathy則有朋友在基層工作，負責幫居家隔離的輕症患者量體溫、照顧獨居老人、運輸物資和巡邏等，他們連隔離服都要自己買，或者穿即棄雨衣，假期裏沒有一天休息過。

🔑🔑小蘭很快就適應禁足生活，每天看書、看電影、做瑜伽和拼裝玩具。🔑🔑

+ 7 + 6 + 5

知名電器品牌的區域經理小穎家在河南，曾遠程參與公司的志願工作，向武漢雷神山醫院捐贈空調、熱水器等設備。小穎其時負責確認產品參數、考慮工程造價和擬定設計方案，至今依然為未能身在現場而感到些許失落：「要不是因為封城，當時差點想要衝回湖北幫忙，甚至有點後悔回老家回得太早。」

受訪者經歷「搶菜」和禁足防疫，個別更親身參與防疫工作，他們同時也通過資訊平台，感受疫情的威脅，例如上述湖北人便因惡意留言而備受壓力。至於居於順德的中產徐太，她看到每日新增確診數字持續上升時，總是十分恐慌，看著政府下發一份份文件，她坦言也令人很害怕，「好似打仗咁」。

疫情期間，Kathy的朋友到社區支援，曾負責配送蔬菜等工作。（受訪者供圖）

在政治問題與傳媒現象之外

經歷共同的奉獻與苦難，瀏覽引發情緒波動的新聞報道和互聯網消息，來自大江南北的受訪者不約而同地提到一個人：李文亮。

李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，於12月底就不明疫情私下警告舊同學，結果遭公安以造謠為由，予以拘留及訓誡，並連同其他7名示警醫護，被官方央視稱為「散播謠言者」。最終李文亮感染了新冠肺炎，於2月初不治身亡，當時有大量內地網民哀悼，並批評當局處事不公和箝制言論。

訪問集中於個人經歷，受訪者亦多從自身經驗出發，無意間提到「李文亮」這個名字，似是象徵瘟疫中的種種劫難。湖北人小蘭就如此表述：「（1月底）宣布封城後我每天抱着手機看新聞，後來心理壓力過大，索性不看了。當時看李文亮的新聞也哭得傷心，後來就稍微麻木一些了。」

🔑🔑有武漢居民高喊「都是假的」以投訴天價糧食，Kathy和阿飛則有不同體會。🔑🔑

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對於官方防疫失當有所不滿，李文亮之死成為輿論聚焦點；觸動了個人感受和創傷，李文亮之死成為受訪者的共同話題。Kathy看到有網民揶揄「李文亮作為一個眼科醫生為什麼也要上前線抗疫」，感到很氣憤，因為她有幾位親友都在醫院工作，知道醫生人手非常緊張，醫護需要輪換值班，又累又苦。

新聞事件有不同層次，可以被解讀為揭示政治問題，也可以是大眾媒體引發的社會現象，更何嘗不是個人情感共鳴呢？徐太講述死亡數字和官方文件如何沒完沒了，引發出心中負面情緒，其間李文亮逝世即是最深刻的標誌，她為此哭了好久，但一場宣泄過後，心情也稍為平復起來：「我覺得當時好多人都係咁」。