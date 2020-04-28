【新冠肺炎】澳媒刊中國國徽改圖　人民日報批借疫情污名化中國

澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）早前刊登一幅插圖，在中國國徽邊緣上的穀穗，配上新型冠狀病毒的皇冠狀外形。 中國官媒《人民日報》發表署名「鐘聲」的評論文章，指《每日電訊報》「把疫情政治化、將病毒標籤化，置基本正義於不顧，突破道德底線，嚴重傷害中國人民感情」，強調此種惡劣行徑不可縱容。

《每日電訊報》（The Daily Telegraph）刊登的插圖，在中國國徽邊緣上的穀穗，配上新型冠狀病毒的皇冠狀外形。（網上圖片）

題為《必須抵制挑釁現代文明的行徑》的文章指出，國旗國徽是現代文明的重要標誌，凝聚著所有國人民的深厚感情，代表所有國的崇高尊嚴。今次新型冠狀病毒肺炎疫情「堪稱一次全球道德檢視，能夠驗出文明成色」，媒體是歷史的記錄者，應當自覺涵養道德操守，自覺堅持和捍衛人類文明基本價值，守住人類文明底線，「澳洲這家報紙公然借疫情污名化中國，煽動種族主義，此舉與現代文明背道而馳」。文章又強調，病毒溯源是嚴謹的科學問題、嚴肅的專業問題，「澳洲這家報紙不顧世衛組織和國際衛生法學家的明確警示，公然違背《國際衛生條例》的明文規定，令人不齒」。

文章續指，媒體報道要基於事實、出於良知，「世界有目共睹，中國為捍衛人類生命權和健康權作出了積極貢獻。切實遵循生命至上、人民至上原則，中國疫情防控向好態勢不斷鞏固」。與此同時，中國秉持人類命運共同體理念，弘揚國際人道主義精神，積極參與並推動抗疫國際合作，無論是在國內抗疫戰場上取得的成效，還是在全球合作進程中發揮的作用，都不容抹殺，「澳洲這家報紙對反映這些客觀現實沒有興趣，卻以其固有的意識形態偏見，玩弄顛倒黑白的把戲，露出其毫無職業操守的底色」。

美國三藩市曾有當地華人團體舉辦反歧視遊行，反對因為新型冠狀病毒肺炎疫情而歧視華裔人士。（中新社）

文章稱，新型冠狀肺炎疫情防控全球阻擊戰是一場「拯救生命的賽跑」，任何有良知、負責任的媒體，都應當為推動全球合作、共同抗擊疫情發揮建設性作用，「《每日電訊報》不顧中國駐悉尼總領館的交涉和譴責，一再借疫情惡意詆毀中國」。文章表示，中國駐悉尼總領事館早在4月1日時，就有致信《每日電訊報》批駁其充滿傲慢和偏見的疫情涉華報道，「此後該報再次上演同樣戲碼，並在中國駐悉尼總領館對其進行譴責後，公然在4月23日發表文章稱篡改中國國徽的圖片『出色』，以耍賴手段繼續抹黑中國和中國人民」，「看來，這家媒體選擇站在客觀公正的對立面，已是鐵了心」。

文章在最後重申，關於新型冠狀病毒的種族主義言論，以及由此引發的種族歧視、種族矛盾、種族衝突，都是對現代文明的公然挑釁，「國際社會理當共同抵制這種挑釁，世界上所有負責任的媒體都應當堅定選擇正義，共同守護人類文明基本價值」。

（人民日報）